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Məhkəmə “UFC Freedom 250”nin Ağ Evin çəmənliyində keçirilməsinə icazə verib

MMA
Xəbərlər
13 İyun 2026 02:14
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Məhkəmə “UFC Freedom 250”nin Ağ Evin çəmənliyində keçirilməsinə icazə verib

Federal hakim Amit Mehta Ağ Evin Cənub Çəmənliyində “UFC Freedom 250”yə qadağa qoyulması tələbini rədd edib.

İdman.Biz-in MMA Junkie-yə istinadən məlumatına görə, İliya Topuriya və Castin Qetji arasında baş tutan tədbir planlaşdırıldığı kimi davam edəcək.

İddia ərizəsi Public Integrity Project tərəfindən təqdim edilib və təşkilat tədbirin keçirilməsi qərarının federal qanunu və ABŞ Milli Park Xidmətinin daxili qaydalarını pozduğunu iddia edib. İddiaçılar həmçinin müvəqqəti arenanın tikintisini dayandırmaq və Linkoln Memorialında turnir öncəsi mətbuat konfransını ləğv etmək istəyiblər.

Lakin məhkəmə iddiaçıların hakimiyyət orqanlarının hərəkətlərinin onların hüquqlarına birbaşa təsir etdiyini sübut edə bilmədiyinə qərar verib. Bundan əlavə, Mehtanın sözlərinə görə, təşkilatçılar ətraf mühitə düzəlməz ziyan vurmurlar və tikilinin özü müvəqqətidir və 15 iyunda söküləcək.

Məhkəmənin qərarında qeyd olunub ki, “The Claw” adlandırılan arena tədbirin əleyhdarları tərəfindən tənqid olunub və onlar tədbiri “çirkin” və “qorxunc” adlandırıblar. Lakin məhkəmə turnirin ləğvi üçün kifayət qədər əsas tapmayıb.
Məhkəmənin məlumatına görə, UFC tədbirdən sonra Ağ Evin qazonunu bərpa etmək üçün təxminən 700.000 dollar xərcləməyi planlaşdırır.

İdman.Biz
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