Co Roqan UFC-də islahatlara çağırıb

58 yaşlı məşhur amerikalı podkastçı və UFC şərhçisi Co Roqan liqanın döyüşdən sonrakı qələbələr üçün bonusları ləğv etməli olduğuna inandığını bildirib.
“Əgər şərhçi kimi səhv etsəm, hamı deyəcək ki, “Co axmaqdır”. Bu, heç nə demək deyil. Heç kim pul itirmir. Kimsə [hakimlər səhv etsə] pulunun yarısını itirə bilər, yeri gəlmişkən, mən buna dözə bilmirəm. Mən bütün bu qələbə bonus sistemini bəyənmirəm.
Hamı qalib gəlməyə çalışır. Mən buna dözə bilmirəm. Sən peşəkar döyüşçüsən. Döyüşmək üçün pul almalısan, vəssalam. Bu, kimin qalib gəlməsindən asılı olmamalıdır. Bu, meydana çıxmağınızdan, bütün gücünüzü sərf etməyinizdən və qalib gəlməyə çalışmağınızdan asılı olmalıdır. Heç kim uduzmaq istəmir”, - deyə “Bloody Elbow” Roqanın sözlərini sitat gətirir.