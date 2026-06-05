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“Zülfüqar” ləqəbli döyüşçü UFC turnirinə hazırlığını Bakıda davam etdirəcək

MMA
Xəbərlər
5 İyun 2026 01:49
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“Zülfüqar” ləqəbli döyüşçü UFC turnirinə hazırlığını Bakıda davam etdirəcək

Məşhur qazax döyüş ustası Asu Almabayev (23-3) komandası ilə Bakıya (Azərbaycan) yollanıb.

İdman.Biz bu barədə “Dar Pro Team”in mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir.

“Bakıda hazırlığın son və ən vacib mərhələsi baş tutacaq. Biz Asuya iyunun 27-də keçiriləcək döyüşə hərtərəfli hazırlaşmağını və ən yaxşı formada oktaqona daxil olmasını arzulayırıq”, - məlumatda deyilir.

Xatırladaq ki, “Zülfüqar” ləqəbli Almabayev 27 iyun 2026-cı il tarixində Bakıda (Azərbaycan) keçiriləcək “UFC Fight Night 280” turniri çərçivəsində çıxış edəcək. Almabayevin yüngül çəki dərəcəsində rəqibi amerikalı Çarlz Conson (19-8) olacaq. Almabayev hazırda divizionda səkkizinci, rəqibi isə 14-cüdür.

İdman.Biz
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