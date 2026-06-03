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Tramp UFC oktaqonunun Ağ Ev ərazisində qalacağını istisna etməyib

MMA
Xəbərlər
3 İyun 2026 21:22
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Tramp UFC oktaqonunun Ağ Ev ərazisində qalacağını istisna etməyib

ABŞ prezidenti Donald Tramp “UFC White House - Freedom 250” turniri üçün tikilmiş UFC oktaqonunun prezidentin rəsmi iqamətgahının ərazisində həmişəlik qalacağını istisna etməyib.

İdman.Biz bildirir ki, tədbir iyunun 15-də olacaq.

“Çox adam Parisdəki Eyfel Qülləsinin 1889-cu ildə tikildiyini bilmir. Ümumdünya Sərgisindən dərhal sonra sökülməli idi. Amma sonra dedilər ki, “bilirsiniz, biz onu bəyənirik. Gəlin bir müddət saxlayaq”. Sonra dedilər ki, “gəlin bir müddət də saxlayaq”. Beləliklə, o, heç vaxt sökülmədi. Bilirsiniz, biz Ağ Evin qarşısında bir çox insanın həqiqətən bəyənəcəyi bir şey tikirik. 15 iyunda orada böyük bir UFC tədbiri var. Mən ona baxıram və düşünürəm ki, bəlkə də onu heç vaxt sökməyəcəyik”, - deyə MMA Fighting Trampın sözlərini sitat gətirir.

İdman.Biz
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