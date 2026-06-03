3 İyun 2026
AZ

Daha bir azərbaycanlı döyüşçü UFC ilə müqavilə bağlayıb? - İDMAN.BİZ-in İCMALI

MMA
İcmal
3 İyun 2026 12:06
99
Daha bir azərbaycanlı döyüşçü UFC ilə müqavilə bağlayıb? - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Ən nüfuzlu döyüş promouşeni olan UFC-də çıxış edən azərbaycanlı döyüşçülərin sayı yaxın vaxtlarda beşə çata bilər.

İdman.Biz xəbər verir ki, UFC ilə bağlı xəbərlər paylaşan yerli “Instagram” hesablarından biri azərbaycanlı döyüşçü Tahir Abdullayevin (21-3) UFC ilə rəsmi müqavilə imzaladığını və iyunun 27-də Milli Gimnastika Arenasında keçiriləcək UFC Bakı turnirində debüt edəcəyini bildirib.

Lakin ABŞ promouşeninin rəsmi resurslarında bu məlumat hələlik təsdiqini tapmayıb.

Bundan əlavə, Azərbaycanda UFC turnirlərinin təşkilatçısı olan “Baku City Circuit” (BCC) şirkətində də İdman.Biz-ə verilən açıqlamada bu məlumat təsdiqlənməyib. Bildirilib ki, Bakıdakı turnirdə iştirak edəcək döyüşçülərlə bağlı daha əvvəl yayılan məlumatlar qüvvədə qalır.

Bu arada mənbələrdən biri saytımıza bildirib ki, Tahir Abdullayev böyük ehtimalla döyüşçülərlə işləyən bir şirkətlə müqavilə imzalayıb və bəzi şəxslər bu məlumatı yanlış anlayaraq UFC ilə müqavilə kimi təqdim ediblər.

Qeyd edək ki, döyüşçünün özü də sosial şəbəkələrdə dəfələrlə UFC-yə müraciət edərək onunla müqavilə bağlanmasını istəyib. O, həmçinin növbəti dayanacağının iyunun 27-də keçiriləcək UFC Bakı turniri olacağını yazıb. Lakin Abdullayev UFC ilə müqavilə imzalaması barədə heç bir paylaşım etməyib.

Onu da qeyd edək ki, “Tank” ləqəbli Tahir Abdullayev yarımorta çəkidə “UAE Warriors” təşkilatının çempionudur. O, daha əvvəl Rusiyanın “AMC Fight Nights” promouşenində də çıxış edib.

Əlavə edək ki, ötən il o, sosial şəbəkələrdə diqqətçəkən paylaşımı ilə gündəmə gəlib. Abdullayev orijinal formada erməni döyüşçü Armen Torosyanla döyüş təşkil olunmasını xahiş edib və paylaşımına belə bir şərh əlavə edib: “Mənə Torosyanı verin, ondan dolma düzəldəcəyəm”.

Xatırladaq ki, iyunun 27-də Bakıda keçiriləcək UFC turnirində üç azərbaycanlı döyüşçünün iştirakı rəsmən təsdiqlənib. Bunlar Rafael Fiziyev, Nazim Sadıxov və Fərman Həsənovdur. Fərman Həsənov bu ilin may ayının əvvəlində nüfuzlu promouşen şirkəti ilə müqavilə imzalayıb. UFC-də çıxış edən digər azərbaycanlı döyüşçü Tofiq Musayev isə hazırda İqnasio Bahamondes üzərində qələbə qazandığı döyüşdə aldığı əl sınığını müalicə etdirir.

Teymur Tuşiyev
İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Makqreqor Holloueyə qarşı döyüşə hazırlıqdan FOTOLAR paylaşıb
1 İyun 22:18
MMA

Makqreqor Holloueyə qarşı döyüşə hazırlıqdan FOTOLAR paylaşıb

Maqreqorun MMA karyerasında 22 qələbə və altı məğlubiyyət rekordu var
UFC azərbaycanlı döyüşçünü hansı halda 5 milyon dollar cərimələyə bilər? – İDMAN.BİZ-in İCMALI
1 İyun 17:07
MMA

UFC azərbaycanlı döyüşçünü hansı halda 5 milyon dollar cərimələyə bilər? – İDMAN.BİZ-in İCMALI

Məhəmmədəli Osmanlını yalnız turnir cədvəli deyil, realiti-şounun sərt qaydaları da gözləyir
Siril Qan Pereyranı nokautla hədələdi
1 İyun 09:13
MMA

Siril Qan Pereyranı nokautla hədələdi

Fransalı ağırçəkili UFC-nin Ağ Ev turniri öncəsi iddialı açıqlama verib
Çimayevin məğlubiyyət səbəbi açıqlandı - VİDEO
31 May 18:59
MMA

Çimayevin məğlubiyyət səbəbi açıqlandı - VİDEO

Kamil Hacıyev UFC döyüşçüsünün komandasını çəkisalma qərarına görə tənqid edib
Tofiq Musayevin UFC-də yeni rəqibi bilindi - VİDEO
31 May 09:45
MMA

Tofiq Musayevin UFC-də yeni rəqibi bilindi - VİDEO

Azərbaycanlı döyüşçü Belqradda slovakiyalı idmançı ilə üz-üzə gələcək
Pentaqon Ağ Evdə UFC tədbiri üçün hərbçiləri cəlb edir
30 May 05:10
MMA

Pentaqon Ağ Evdə UFC tədbiri üçün hərbçiləri cəlb edir

Əsgərlər öz hesablarına səyahət etməlidirlər

Ən çox oxunanlar

Minifutbol üzrə Avropa çempionatı: Millimiz 1/4 finalda
2 İyun 01:16
Futbol

Minifutbol üzrə Avropa çempionatı: Millimiz 1/4 finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı iyunun 4-də yekunlaşacaq
Millimiz Dünya Kubokunda növbəti oyununu keçirib
1 İyun 22:59
Basketbol

Millimiz Dünya Kubokunda növbəti oyununu keçirib - YENİLƏNİB

3x3 basketbol üzrə Dünya Kubokuna iyunun 7-də yekun vurulacaq
Azərbaycan cüdoçuları Qratsda beş medal qazandılar - YENİLƏNİB + FOTO
31 May 22:48
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Qratsda beş medal qazandılar - YENİLƏNİB + FOTO

Gənclərdən ibarət millimiz Avropa Kubokunu iki qızıl və üç bürünclə başa vurub
Avropa çempionatı: Minifutbol millimiz yarımfinalda - FOTO/VİDEO
01:19
Futbol

Avropa çempionatı: Minifutbol millimiz yarımfinalda - FOTO/VİDEO

Yarımfinalda yığmamız Serbiya ilə qarşılaşacaq