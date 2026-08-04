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Tofiq Musayev UFC-nin “Meta” reytinqində ilk “15-liy”ə yüksəlib - FOTO

MMA
Xəbərlər
4 Avqust 2026 13:44
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Tofiq Musayev UFC-nin “Meta” reytinqində ilk “15-liy”ə yüksəlib - FOTO

UFC döyüşçümüz Tofiq Musayev yüngül çəki dərəcəsinin “Meta” reytinqində ilk “15-liy”ə daxil olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, 36 yaşlı idmançı yenilənmiş sıralamada 14-cü pillədə yer alıb. O, reytinqdə Rafael Fiziyevdən sonra, Qrant Dousondan əvvəl qərarlaşıb.

Döyüşçümüzün yüksəlişinə “UFC Belgrade” turnirində Ludovit Kleyn üzərində qazandığı qələbə təsir edib. Musayev slovakiyalı rəqibini ikinci raundun 4-cü dəqiqə 7-ci saniyəsində texniki nokautla məğlub edib.

Bu, onun UFC-də ardıcıl ikinci qələbəsi olub. Musayev bundan əvvəl İqnasio Bahamondesi hakimlərin yekdil qərarı ilə üstələyib.

Qeyd edək ki, UFC-nin yüngül çəki üzrə “Meta” reytinqinə çempion Castin Geyci başçılıq edir. Siyahıda çempion ayrıca göstərilir, bir nömrəli iddiaçı isə onun ardınca gəlir. Bir nömrəli iddiaçı İlya Topuriyadır.

İdman.Biz
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