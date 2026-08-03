ABŞ-də azərbaycanlı döyüşçünün UFC ilə müqavilə imzalamasına çağırış edilib - İDMAN.BİZ-in ARAŞDIRMASI

Məğlubedilməz azərbaycanlı MMA döyüşçüsü Asəf Çopurovun növbəti qələbəsi xarici mətbuatda yenidən bir sualı gündəmə gətirib: dünyanın ən perspektivli yüngül çəki döyüşçülərindən biri niyə hələ də UFC-də çıxış etmir?
İdman.Biz xəbər verir ki, Çopurov bu yaxınlarda Abu-Dabidə keçirilən “UAE Warriors 72” turnirində avstraliyalı Riz Maklareni cəmi 63-cü saniyədə nokaut edərək təşkilatın çempionluq kəmərini qoruyub.
Qələbə rəqibin səviyyəsi nəzərə alınanda daha da təsirli görünür. Maklaren “ONE Championship”də 17 döyüş keçirib, təşkilatın çempionluq tituluna iddia edib və azərbaycanlı ilə görüşə üç qələbəlik seriya ilə çıxmışdı. Lakin Çopurov üçün ciddi sınaq hesab olunan qarşılaşma faktiki olaraq bir dəqiqədən bir qədər artıq vaxtda başa çatdı.
ABŞ-nin “MMA Mania” nəşri nəticəyə son dərəcə diqqətçəkən reaksiya verərək faktiki olaraq Çopurovun daha yüksək səviyyəyə keçməsinə çağırış edib. Məqalə müəllifi qeyd edib ki, Asəf hazırda UFC-dən kənarda çıxış edən ən yaxşı, bəlkə də ən yaxşı yüngül çəki döyüşçüsüdür.
Amerikalılar Çopurovun statistikasına da xüsusi diqqət yetiriblər. Onun peşəkar rekordu artıq 11 qələbə və 0 məğlubiyyətdən ibarətdir. Bu döyüşlərin 10-u vaxtından əvvəl başa çatıb – beşi nokaut, daha beşi isə sabmişnlə. “MMA Mania”nın vurğuladığı kimi, Çopurov peşəkar karyerası ərzində indiyədək qələbə-məğlubiyyət balansı mənfi olan heç bir rəqiblə qarşılaşmayıb. Regional səhnədə çıxış edən gənc döyüşçü üçün bu, kifayət qədər nadir göstəricidir.
Nəşr daha bir məqama diqqət çəkib: Çopurov iyunda Bakıda keçirilən UFC turnirinə dəvət almayıb. “MMA Mania” bunu təəccüblü hal adlandırıb. Belə ki, UFC Azərbaycanın paytaxtındakı turnir öncəsi heyətinə bir neçə yeni döyüşçü əlavə etsə də, perspektivli azərbaycanlıya dəvət göndərməyib. Maklaren üzərindəki qələbədən sonra müəllif belə nəticəyə gəlib ki, Çopurovun artıq əlavə keçid döyüşünə ehtiyacı yoxdur – o, birbaşa UFC-yə keçməyə hazırdır.
Üstəlik, bu cür qiymətləndirmə ilk dəfə səsləndirilmir. Son döyüşündən əvvəl də ABŞ-ın ixtisaslaşmış “MMA Prospect Vault” resursu Çopurovu UFC-yə tam hazır olan döyüşçülər sırasına daxil etmişdi. Müəlliflər azərbaycanlı döyüşçünün daha nəyi sübut etməli olduğu sualını verərək onu öz perspektivli döyüşçülər reytinqinin bir nömrəsi adlandırmış, gələcəkdə hətta UFC çempionluq kəmərinə iddia edə biləcək bacarıqlara malik olduğunu bildirmişdilər. Xüsusilə Çopurovun güləşi, parterdəki işi və nəzərəçarpacaq dərəcədə inkişaf edən zərbə texnikası ön plana çəkilmişdi.
“Combat Press” isə Azərbaycan təmsilçisini UFC-nin müqavilə bağlamalı olduğu yüngül çəki döyüşçüləri siyahısına ardıcıl iki il daxil edib. Nəşr 2026-cı il mövsümü ərəfəsində onu ən böyük liqadan kənarda çıxış edən ən yaxşı gənc döyüşçülərdən biri və “blue-chip prospect” – yəni müstəsna dərəcədə yüksək potensiala malik idmançı kimi xarakterizə edib. Müəlliflər həmçinin Çopurovun məşhur azərbaycanlı kikboksçu Çingiz Allazovun komandasında işlədikdən sonra ayaqüstü döyüşdə ciddi irəliləyiş əldə etdiyini qeyd ediblər.
Son nokaut bu qiymətləndirmələri daha da gücləndirib. ABŞ MMA ictimaiyyətində finiş epizodu ayrıca təhlil olunub. Əsas diqqət Çopurovun döyüş zamanı duruşunu dəyişməsinə yönəlib. Təmsilçimiz bir neçə dəfə sağtərəfli duruşdan soltərəfli duruşa keçərək Maklareni uyğunlaşmağa məcbur edib. Avstraliyalı hücuma keçən anda isə onu dəqiq sağ zərbə ilə qarşılayıb. Reddit-də fəaliyyət göstərən ən böyük MMA icmasında da Çopurovun UFC-yə tam hazır olduğu açıq şəkildə bildirilib.
Bununla belə, Asəf qələbədən sonra gözlənilmədən gələcəyi üçün daha bir variant təklif edib.
O, yenidən UFC-nin sabiq döyüşçüsü Məhəmməd Mokayevi döyüşə çağırıb. Qarşılaşmadan sonra Çopurovun yanında olan “UAE Warriors” nümayəndəsi də bu ideyanı müsbət qarşılayıb.
Burada maraqlı tarixçə başlayır. Çopurovla Mokayev arasındakı mümkün qarşıdurma hələ 2024-cü ildən müzakirə olunur. Asəf “RCC 20” turnirində Nikita Mixaylov üzərində qələbədən sonra, UFC-dən ayrılmış Mokayevlə qarşılaşmaq istədiyini açıq şəkildə bəyan etmişdi.
Həmin ilin noyabrında Çopurov artıq bunun sadəcə qarşılıqlı çağırışlardan ibarət olmadığını söyləmişdi. Onun sözlərinə görə, “BRAVE CF” təşkilatında bu döyüşün keçirilməsi ilə bağlı danışıqlar aparılırdı. Azərbaycanlı döyüşçü hesab edirdi ki, Mokayev əvvəlcə başqa döyüş keçirəcək, onların qarşılaşması isə növbəti ildə baş tuta bilər.
Lakin tərəflər razılığa gələ bilməyiblər. 2025-ci ilin yazında Çopurovun mövqeyi nəzərəçarpacaq dərəcədə dəyişib. O bildirib ki, Mokayevin “BRAVE CF”də xüsusi şərtləri var və rəqib bir çox məsələnin məhz onun istəyinə uyğun təşkil edilməsini tələb edir. Asəf vurğulayıb ki, artıq bu görüşün baş tutmasına çalışmaq niyyətində deyil: “Mənim öz yolum var”.
Məhz buna görə Maklaren üzərindəki qələbədən sonra edilən yeni çağırış xüsusi diqqət çəkir. Bir ildən artıq vaxt keçdikdən sonra Çopurov əvvəllər gözləməkdən faktiki olaraq imtina etdiyi döyüşü yenidən gündəmə gətirib.
Bu müddət ərzində Mokayevin statusu da xeyli yüksəlib. O, 2024-cü ilin yayında olduqca qeyri-adi şəraitdə UFC-dən ayrılıb. Mokayev oktaqonda keçirdiyi yeddi döyüşün hamısında qalib gəlib. Son görüşündə hakimlərin qərarı ilə Manel Kapeyə qalib gəlsə də, təşkilat onunla əməkdaşlığı davam etdirməyib. Beləliklə, o, UFC-ni məğlubedilməz döyüşçü kimi tərk edib.
Bundan sonra Mokayev qələbələrini davam etdirib. O, bu ilin iyununda "WOW 31" turnirində Xorxe Kalvonu bir dəqiqədən az vaxt ərzində məğlub edərək peşəkar rekordunu 17-0-a çatdırıb. UFC-dən ayrıldıqdan sonra dörd qələbə qazanıb və bunların üçü vaxtından əvvəl başa çatıb. Mokayev özü isə hələ də açıq şəkildə dünyanın ən böyük təşkilatına qayıtmaq istədiyini bildirir.
Beləliklə, maraqlı vəziyyət yaranıb: Çopurov və Mokayev – hər ikisi məğlubedilməz döyüşçüdür, hər ikisi UFC-yə çox yaxındır, lakin fərqli səbəblərə görə hələ də təşkilatdan kənarda çıxış edirlər.
Asəf üçün belə rəqib üzərində qələbə UFC ilə müqavilə imzalamaq baxımından daha bir son dərəcə ciddi arqument ola bilərdi. Digər tərəfdən, Maklaren üzərindəki darmadağından sonra amerikalı mütəxəssislər artıq başqa sual verirlər: Çopurovun UFC-dən kənarda daha bir döyüşə ümumiyyətlə ehtiyacı varmı?
“ONE Championship”də çempionluq uğrunda döyüşmüş keçmiş iddiaçını cəmi 63 saniyəyə nokaut etməsindən sonra Çopurovun gələcək karyerası yenidən diqqət mərkəzinə düşüb. Hazırda azərbaycanlı döyüşçünün qarşısında mahiyyət etibarilə iki ən səs-küylü ssenari dayanır: çoxdan gözlənilən UFC-yə keçid və ya tarixi hələ 2024-cü ildə başlayan, indi isə gözlənilmədən yenidən aktuallaşan Məhəmməd Mokayevlə qarşılaşma.