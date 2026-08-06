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Dana Uayt UFC-ni almamışdan əvvəl 380 min dolları necə qazandığını açıqlayıb

MMA
Xəbərlər
6 Avqust 2026 08:12
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Dana Uayt UFC-ni almamışdan əvvəl 380 min dolları necə qazandığını açıqlayıb

UFC prezidenti Dana Uayt 2001-ci ildə promouşeni almazdan əvvəl idman zallarından və məşqlərdən ildə təxminən 380.000 dollar gəlir əldə etdiyini bildirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Uayt bu məbləği o dövrdə "çox yaxşı gəlir" adlandırıb.

"Bostondan ayrılıb Veqasa gəldim. Burada insanları məşq etdirməyə başladım və idman zalları açmağa başladım. İşlərim əla idi. İdman zallarım və təlim keçmiş döyüşçülərim var idi, amma sizin kimi və evdar qadınlar kimi insanları məşq etdirməyə üstünlük verirəm. Gəlirsən, həvəsli olursan və pul ödəyirsən. Döyüşçülər sənə pis pul ödəmirlər. Döyüşçüləri məşq etdirməyi sevmirəm, amma bunu edirdim.

Uğurlu bir biznesim var idi. UFC-ni satın almadan əvvəlki son bir ildə məşqlərdən və idman zallarından 380.000 dollar qazandım. Bir neçə nəfəri işə götürdüm, amma işin çox hissəsini özüm gördüm. Bu işdə olan hər kəs bilir ki, təxminən yarım milyon dollar qazanırsansa, deməli, əla iş görürsən", - Uayt deyib.

İdman.Biz
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