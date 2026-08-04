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MMA çempionu dövlət torpaqlarını zəbt etməkdə ittiham olunur - FOTO

MMA
Xəbərlər
4 Avqust 2026 16:48
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MMA çempionu dövlət torpaqlarını zəbt etməkdə ittiham olunur - FOTO

MMA üzrə tanınmış azərbaycanlı idmançı Anar Hüseynov dövlətə məxsus torpaqların qanunsuz zəbt edilməsi və satılması ilə bağlı cinayət işi üzrə məhkəmə qarşısına çıxarılır.

İdman.Biz qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, 11 nəfərin təqsirləndirildiyi cinayət işinə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılır. Təqsirləndirilən şəxslərin hamısı hazırda azadlıqdadır.

Prokurorun elan etdiyi ittihama əsasən, təqsirləndirilən şəxslər cinayətkar qrup halında birləşərək qanuni mülkiyyət, istifadə və ya icarə hüququ olmadan dövlət mülkiyyətində olan 25 hektardan çox kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahəsini zəbt ediblər. Daha sonra həmin torpaqlar ayrı-ayrı şəxslərə satılıb və uzunmüddətli icarəyə verilib. Torpaq alan şəxslər iş üzrə zərərçəkmiş qismində tanınıblar.

İttihamda Anar Hüseynovun Ceyhun Əşrəfov və Qalib Əliyevlə əlbir olaraq kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahəsini zəbt etdiyi, daha sonra həmin torpaqların satılması və uzunmüddətli icarəyə verilməsi yolu ilə 1 milyon 200 min manat vəsaitin ələ keçirilməsində iştirak etdiyi bildirilir. Dövlətə dəymiş ümumi ziyanın isə 4 milyon manatdan çox olduğu qeyd olunur.

Anar Hüseynov MMA üzrə tanınmış azərbaycanlı idmançıdır. O, 2017-ci ildə Türkiyənin Antalya şəhərində keçirilən WMMAF dünya çempionatında 84 kq çəki dərəcəsində qızıl medal qazanıb.

Hüseynov məhkəmədə ona qarşı irəli sürülən ittihamları qəbul etmir və barəsində bəraət hökmünün çıxarılmasını istəyir. Onun hüquqlarını vəkil Ruzi Səmədov müdafiə edir. Vəkil ilk çıxışında ittihamla razı olmadıqlarını və əksini göstərən sübutların məhkəmə istintaqı zamanı ortaya çıxacağını bildirib.

Cinayət Məcəlləsinin 178.4 və 188.3-cü maddələri ilə irəli sürülən ittihamlar təsdiqlənərsə, təqsirləndirilən şəxsləri 10 ildən çox həbs cəzası gözləyə bilər. Dövlətə və zərərçəkmiş şəxslərə dəymiş ziyanın ödənilməsi isə cəzanın müəyyənləşdirilməsinə təsir göstərə bilər.

Qeyd edək ki, iş üzrə ibtidai istintaq Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsində aparılıb. İstintaq tədbirləri nəticəsində 20 hektardan çox dövlət mülkiyyətində olan torpaq sahəsi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin istifadəsinə qaytarılıb.

Təqsirləndirilən şəxslər məhkəmənin yekun hökmü qanuni qüvvəyə minənədək təqsirsiz sayılırlar.

İdman.Biz
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