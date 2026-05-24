24 May 2026
AZ

Maxaçev növbəti döyüşünün vaxtını açıqladı

MMA
Xəbərlər
24 May 2026 16:42
137
Maxaçev növbəti döyüşünün vaxtını açıqladı

UFC-nin yarımorta çəkidə çempionu İslam Maxaçev növbəti döyüşünün vaxtı ilə bağlı danışıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, rusiyalı döyüşçü avqustda yenidən oktagona çıxmağı planlaşdırdığını bildirib.

“Bilirəm ki, növbəti döyüşüm avqustda olacaq. Rəqibin kim olacağına 100 faiz əmin deyiləm. Artıq pis formada deyiləm”, - deyə Maxaçev bildirib.

34 yaşlı idmançı UFC-də 16 döyüşdür məğlub olmur. Onun peşəkar karyerasında 28 qələbə və bir məğlubiyyət var.

Maxaçev son döyüşünü Nyu-Yorkda keçirilən UFC 322 turnirində avstraliyalı Cek Della Maddalenaya qarşı keçirib. Yarımorta çəkidə çempionluq kəməri uğrunda baş tutan görüş rusiyalı döyüşçünün hakimlərin yekdil qərarı ilə qələbəsi ilə nəticələnib.

Qeyd edək ki, Maxaçev həmin qələbədən sonra UFC-də iki çəki dərəcəsində çempionluq qazanan döyüşçülər sırasına qoşulub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

UFC çempionu hokkeyçi ilə döyüşmək istədiyini açıqlayıb
23 May 10:04
MMA

UFC çempionu hokkeyçi ilə döyüşmək istədiyini açıqlayıb

ABŞ-li idmançı döyüşün buz üzərində baş tutmasının daha ədalətli olacağını bildirib
Keçmiş UFC çempionu Ağ Ev tədbirini kəskin tənqid edib
22 May 22:39
MMA

Keçmiş UFC çempionu Ağ Ev tədbirini kəskin tənqid edib

Çempionun fikrincə, Ağ Ev belə tədbirlər üçün məkan olmamalıdır
Dana Uayt “UFC Fight Night Baku” azarkeşlərinə müraciəöt edib
22 May 20:54
MMA

Dana Uayt “UFC Fight Night Baku” azarkeşlərinə müraciəöt edib - VİDEO

“UFC Fight Night” iyunun 27-də Milli Gimnastika Arenasında baş tutacaq
Bakıda keçiriləcək UFC turniri iştirakçılarından birini itirib
22 May 15:35
MMA

Bakıda keçiriləcək UFC turniri iştirakçılarından birini itirib

Keçmiş titul iddiaçısı Azərbaycanda çıxış edə bilməyəcək
“Bellator”un keçmiş rəhbəri 2027-ci ildə yeni MMA liqasının yaradılacağını elan edib
22 May 07:16
MMA

“Bellator”un keçmiş rəhbəri 2027-ci ildə yeni MMA liqasının yaradılacağını elan edib

Liqaya artıq təxminən 60 milyon dollar sərmayə qoyulub
Topuriya: “Maxaçevi istədiyim üsulla məğlub edə bilərəm”
21 May 12:26
MMA

Topuriya: “Maxaçevi istədiyim üsulla məğlub edə bilərəm”

UFC çempionu özünü planetin ən güclü idmançısı hesab edir

Ən çox oxunanlar

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi
23 May 21:00
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə" çempionatı 53 xalla beşinci, Naxçıvan komandası 46 xalla altıncı sırada başa vurub
“Sumqayıt” mövsümün son matçında əzmkar mübarizəyə rəğmən, “Qarabağ”a məğlub oldu
22 May 21:25
Futbol

“Sumqayıt” mövsümün son matçında əzmkar mübarizəyə rəğmən, “Qarabağ”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sumqayıt” 41 xalla turnir cədvəlinin yeddinci pilləsində yer alıb
Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu
22 May 18:57
Futbol

Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Qərb regionu təmsilçisi turnir cədvəlində 59 xalla üçüncü pillədə yer alıb
Misli Premyer Liqasında “Neftçi” səfərdə “Kəpəz”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
23 May 16:56
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqasında “Neftçi” səfərdə “Kəpəz”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 24-də yekun vurulacaq