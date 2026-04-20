Peddi Pimliett: “Qisas almaq üçün qayıdıram”

20 Aprel 2026 10:14
UFC-nin yüngül çəki dərəcəsində müvəqqəti kəmərə keçmiş iddiaçı, ingiltərəli Peddi Pimliett amerikalı Castin Qetji ilə revanş döyüşü keçirmək istədiyini bəyan edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, onların Las-Veqasda baş tutan UFC 324 turnirinin əsas döyüşü beş raund davam edib və hakimlərin yekdil qərarı ilə “Highlight” ləqəbli Qetjinin qələbəsi ilə başa çatıb.

Pimliett məğlubiyyətinə baxmayaraq, Castini çirkin üsullara əl atmaqda ittiham edib:

“Qisas almaq üçün qayıdıram... Hamı uduzur, bundan dərs çıxarmaq lazımdır. Bəlkə də mən bu məğlubiyyətdən UFC-dəki digər yeddi qələbəmdən daha çox şey öyrəndim. Ümid edirəm ki, mənə Qetji ilə revanş imkanı verəcəklər. O, döyüş zamanı gözlərimə barmaq soxan çirkli əclafdır”.

Xatırladaq ki, 2026-cı ilin yanvarında baş tutan həmin döyüşdə Qetji qələbə qazanaraq karyerasında ikinci dəfə müvəqqəti UFC kəmərinə sahib çıxıb. Peddi Pimliett isə bu məğlubiyyətlə yeddi oyunluq qələbə seriyasını əldən verib.

