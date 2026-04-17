17 Aprel 2026
Dvalişvili Topuriya ilə məşqdən imtina səbəbini izah edib

17 Aprel 2026 09:13
Dvalişvili Topuriya ilə məşqdən imtina səbəbini izah edib

UFC-nin ən yüngül çəki dərəcəsində sabiq çempionu Merab Dvalişvili yaxın dostu və həmyerlisi İliya Topuriya ilə birgə məşq etməməsinin səbəbini izah edib. Hazırda Topuriya Castin Qeytji ilə keçiriləcək birləşdirici döyüşə hazırlaşsa da, Dvalişvili onun hazırlıq düşərgəsində yer almamağa qərar verib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Merab həmyerlisinin məşqlərdə həddindən artıq sərt olduğunu vurğulayıb.

O, “Ringside” nəşrinə açıqlamasında bildirib ki, Topuriya ilə məşq etmək ciddi zədə almaq riski daşıyır:

“Əlbəttə, qardaşım İliya ilə vaxt keçirməyi və məşq etməyi xoşlayıram. Amma onunla sparrinq etmək artıq zövq deyil. Zədə almaq istəmirəm, çünki bu uşaq hətta məşqlərdə də insanları nokauta salır. O, heç öz qardaşına da rəhm etmir. Mənə dedilər ki, onlar zalda bir-birlərini sadəcə “öldürürlər”.

Xatırladaq ki, İliya Topuriya ilə Castin Qeytji arasında yüngül çəkidə titul döyüşü iyunun 14-də Ağ Ev qarşısında keçiriləcək UFC turnirinə rəhbərlik edəcək. Merab Dvalişvili isə iyul və ya avqust aylarında Pyotr Yanla trilogiyanı tamamlamağı planlaşdırır.

Qeyd edək ki, ötən ilin dekabrında Yan Dvalişvilini məğlub edərək çempionluq kəmərini ondan geri almışdı.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Həbib Nurməhəmmədov: “Onlar mənim ürəyimdir” - FOTO/VİDEO
07:22
MMA

Həbib Nurməhəmmədov: “Onlar mənim ürəyimdir” - FOTO/VİDEO

UFC əfsanəsi Madrid təmsilçisinə olan sevgisini nümayiş etdirib
Maxaçev üçün asan və çətin rəqiblərin adları açıqlandı
16 Aprel 23:28
MMA

Maxaçev üçün asan və çətin rəqiblərin adları açıqlandı

Braziliyalı döyüşçü Gilber Burns Moralesin çempion üçün təhlükə yaratmadığını düşünür
Azərbaycanlı döyüşçü UFC-nin əfsanəvi realiti-şousuna qatılıb
16 Aprel 15:18
MMA

Azərbaycanlı döyüşçü UFC-nin əfsanəvi realiti-şousuna qatılıb

Məhəmmədəli Osmanlı UFC ilə müqavilə uğrunda mübarizə aparacaq
UFC Ağ Ev tədbirində yarışan döyüşçülər 1 milyon dollar bonus ala bilərlər
16 Aprel 08:14
MMA

UFC Ağ Ev tədbirində yarışan döyüşçülər 1 milyon dollar bonus ala bilərlər

Bu bonus, Dana Uaytın tədbirdən sonra idmançılara ödəyəcəyi ənənəvi bonuslara əlavə olacaq
UFC çempionluğuna keçmiş iddialı məişət zorakılığı ittihamı ilə həbs olunub
15 Aprel 21:49
MMA

UFC çempionluğuna keçmiş iddialı məişət zorakılığı ittihamı ilə həbs olunub

Hantın vəkilləri onun bu ittiham üzrə günahını etiraf edəcəyini bildiriblər
Tramp Ağ Evdəki UFC tədbirinin başqa adla keçiriləcəyini istisna etmir
14 Aprel 19:56
MMA

Tramp Ağ Evdəki UFC tədbirinin başqa adla keçiriləcəyini istisna etmir

Tədbir iyunun 14-də baş tutacaq

Ən çox oxunanlar

Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
16 Aprel 18:27
Cüdo

Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz həlledici görüşdə Rusiya təmsilçisinə qalib gəlib
Pley-offda gərginlik pik həddə: “Neftçi”dən NTD üzərində inamlı revanş - YENİLƏNİB
16 Aprel 21:45
Basketbol

Pley-offda gərginlik pik həddə: “Neftçi”dən NTD üzərində inamlı revanş - YENİLƏNİB

Yarımfinalçının adı üçüncü qarşılaşmada müəyyənləşəcək
Çempionlar Liqası: “Bavariya”dan dramatik qələbə, heç-heçə “Arsenal”ı yarımfinala daşıyır
16 Aprel 00:56
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Bavariya”dan dramatik qələbə, heç-heçə “Arsenal”ı yarımfinala daşıyır - YENİLƏNİB + VİDEO

"Arsenal" yarımfinalda "Atletiko" ilə oynayacaq
Çempionlar Liqası: “Atletiko” və PSJ adlarını yarımfinala yazdırdılar
15 Aprel 01:04
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Atletiko” və PSJ adlarını yarımfinala yazdırdılar - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinalda PSJ “Real Madrid” - “Bavariya”, “Atletiko” isə “Arsenal” - “Sportinq” cütlüyünün qalibi ilə rastlaşacaq