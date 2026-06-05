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Nazim Sadıxov: “Özümü çox təhlükəli canavar hesab edirəm” - VİDEO

MMA
Xəbərlər
5 İyun 2026 19:15
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Nazim Sadıxov: “Özümü çox təhlükəli canavar hesab edirəm” - VİDEO

Azərbaycanlı UFC döyüşçüsü Nazim Sadıxov braziliyalı Mateus Kamilo ilə döyüşdən əvvəl yerli jurnalistlər üçün mətbuat konfransı keçirib.

İdman.Biz-in məlumatına görə, mətbuat konfransında Sadıxov müxbirimizin qarşıdakı rəqibi, döyüş üçün mümkün taktikalar və fransız Fares Ziamla revanş görüşünün perspektivləri ilə bağlı suallarını cavablandırıb.

Kamilonun UFC-dəki hər üç məğlubiyyətinin boğulmaqla baş verdiyini şərh edən Azərbaycanlı döyüşçü qələbənin heç bir üsuluna diqqət yetirmək niyyətində olmadığını bildirib.

“Onu məğlub etmək və ya boğmaq üçün konkret taktikam yoxdur. Özümü hər cəhətdən üstün və hər şeyə qadir hesab edirəm - ya rəqibimi məğlub etmək, ya da xal baxımından qalib gəlmək. Amma heç vaxt xal baxımından döyüşlərdə qalib gəlməyə çalışmıram. Kamilonun məğlubiyyətləri yorğunluq və zəif taktika səbəbindən idi və mən döyüş zamanı bundan yararlanmağa çalışacağam”, - deyə Sadıxov bildirib.

Döyüşçü həmçinin ləqəblərinin - özünün "Qara Qurd"u və rəqibinin "Yaquarı"nın toqquşması ilə bağlı sualı da cavablandırıb.

“Onu məğlub etmək və ya boğmaq üçün konkret taktikam yoxdur. Özümü hər cəhətdən üstün və hər şeyə qadir hesab edirəm - ya rəqibimi məğlub etmək, ya da xal baxımından qalib gəlmək. Amma heç vaxt xal baxımından döyüşlərdə qalib gəlməyə çalışmıram. Kamilonun məğlubiyyətləri yorğunluq və zəif taktika səbəbindən olub və mən döyüş zamanı bundan yararlanmağa çalışacağam”, - deyə Sadıxov bildirib.

Döyüşçü həmçinin ləqəblərinin - özünün “Qara Canavar”ı və rəqibinin “Yaquarı”nın qarşılaşması ilə bağlı sualı da cavablandırıb.

“Bu canavarın qəfəsdə daha çox taktikası, daha çox müdrikliyi və daha çox təcrübəsi olacaq. Özümü çox təhlükəli canavar hesab edirəm”, - deyə o vurğulayıb.

Sadıxovun ötən ilin dekabrında məğlub olduğu Fares Ziamla mümkün revanş döyüşü barədə danışan Azərbaycan idmançısı qeyd etdi ki, heç bir halda fransızla yenidən qarşılaşmağı hədəfləmir.

“Ziamdan qisas almaq kimi konkret bir məqsədim yoxdur. Bilirəm ki, qələbələrlə irəliləyə bilərəm. Gec-tez yollarımız yenidən kəsişərsə, bu döyüşü geri qaytaracağam”, - Sadıxov deyib.

Nazim Sadıxov və Mateus Kamilo arasında döyüş 27 iyunda Bakıda keçiriləcək UFC Fight Night-da keçiriləcək.

Orxan Fuladi

İdman.Biz

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