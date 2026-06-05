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Aspinall: “Usikə qalib gəlməyim mümkün deyil”

Boks
Xəbərlər
5 İyun 2026 05:17
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Aspinall: “Usikə qalib gəlməyim mümkün deyil”

İngilis Tom Aspinall yüksək səviyyəli peşəkar boksçu ilə döyüşdə heç vaxt qalib gələ bilməyəcəyinə əmin olduğunu bildirib.

İdman.Biz bildirir ki, 33 yaşlı hazırkı döyüşçü UFC ağır çəkidə titulun sahibidir.

“Bir çox MMA döyüşçüləri, təbii ki, peşəkar boksçularla tez-tez məşq etmirlər. Məsələn, mən çox məşq etmişəm, boks idman zallarına baş çəkmişəm və bir çox boksçularla məşq etmişəm. Bəli və qulaq asın: Mən boksçuya boks qarşılaşmasında qalib gələ bilmərəm. Bu, mümkün deyil. Mən kimisə məğlub edə bilərəm, nə demək istədiyimi bilirsiniz, müəyyən səviyyədə. Tayson Fyuri, Aleksandr Usik, Entoni Coşua ilə döyüşmək fikrində deyiləm - onlardan hər hansı birinə qalib gələ bilməyim sadəcə olaraq qeyri-mümkündür”, - “Bloody Elbow” Aspinalldan sitat gətirir.

İdman.Biz
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