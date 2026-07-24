Tayson: “Bu, boksdakı son ilimdir”

Ağır çəkidə keçmiş dünya çempionu Tayson Fyuri peşəkar boksçu kimi karyerasını bu il başa vuracağını bildirib.
İdman.Biz "SunSport" istinadən xəbər verir i, 37 yaşlı britaniyalı artıq bokssuz həyata hazırlaşdığını və rinqdə çıxışlarını uzatmaq niyyətində olmadığını deyib.
Fyuri bu sözləri Taylandın Pattaya şəhərində polşalı veteran Marius Vaçla keçirəcəyi döyüş öncəsi səsləndirib. Gözlənilir ki, britaniyalı qalib gəlsə, növbəti rəqibi həmyerlisi Entoni Coşua olacaq. Coşua isə yaxın zamanda Səudiyyə Ərəbistanında Kristian Prengaya qarşı döyüş keçirəcək. Hər iki boksçu qələbə qazansa, uzun müddətdir gözlənilən qarşılaşma ilin sonunadək baş tuta bilər.
“Bu, mənim son ilimdir. Buna görə də aktiv olmaq istəyirəm. 65 yaşımadək boksla məşğul olmayacağam. Bəli, bu son ildir. Son il — 2026-cıdır”.
Qeyd edək ki, “Qaraçı kralı” ləqəbli Fyuri karyerası ərzində WBC, WBA (Super), IBF, WBO və IBO versiyaları üzrə dünya çempionu olub. O, uzun müddət ağır çəki divizionunun ən parlaq və populyar simalarından biri sayılıb.