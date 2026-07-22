Usık vida boks döyüşünü nə vaxt keçirəcəyini açıqlayıb

Boks üzrə keçmiş məğlubedilməz, mütləq dünya çempionu Aleksandr Usik vida döyüşünün nə vaxt olacağını açıqlayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Usik daha əvvəl son döyüşünü ABŞ-da Deontey Uaylder və ya Tayson Fyuri ilə keçirmək istədiyini bildirmişdi.
“Bu, gələn ilin əvvəlində və ya bəlkə də bu ilin sonlarında dekabr ayında baş verə bilər”, - deyə talkSPORT Usikdən sitat gətirib.
Ukraynalı boksçunun 25 qələbəsi var, bunlardan 16-sı nokautla olub və heç bir məğlubiyyəti yoxdur. Usik peşəkar debütünü 2013-cü ilin noyabr ayında edib. O, 2012-ci il Olimpiya boks çempionudur.