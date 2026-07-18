20 İyul 2026
AZ

Boksçularımız Gürcüstanda 13 medal qazanıblar

Boks
Xəbərlər
18 İyul 2026 20:32
531
Boksçularımız Gürcüstanda 13 medal qazanıblar

Gürcüstanın Qori şəhərində 17 yaşadək boksçular (U-17) arasında beynəlxalq turnir keçirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Azərbaycan millisi 5 ölkənin qatıldığı yarışda 5 qızıl, 6 gümüş və 2 bürünc medal qazanıb.

Bütün rəqiblərinə qalib gələn Həsrət Məmmədov (46 kq), İsmayıl Nəsirzadə (52 kq), Əli Abaslı (60 kq), Yusif Həsənli (66 kq) və Şükar Əliyev (80 kq) fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıblar.

Vaqif Məhəmmədli (50 kq), Qardaş Rəhimov (54 kq), Əli Camalzadə (57 kq), Yusif Ağakişiyev (75 kq), Saleh Fərəcov (80 kq), Mehran Rəsulov (+80 kq) ikinci, Aydın Şahbazov (46 kq) və Sabir Rüstəmov (60 kq) üçüncü yeri tutublar.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Boksçularımız Avropa çempionatına Almaniyada hazırlaşacaq
15 İyul 16:13
Boks

Boksçularımız Avropa çempionatına Almaniyada hazırlaşacaq

Toplanış Avropa çempionatına hazırlıq xarakteri daşıyır
Boksçularımız Almaniyadakı beynəlxalq turnirdə altı medal qazanıblar - FOTO
15 İyul 12:56
Boks

Boksçularımız Almaniyadakı beynəlxalq turnirdə altı medal qazanıblar - FOTO

Gənc boksçularımız beynəlxalq turnirdə rəqibləri ilə mübarizədə yüksək nəticə göstəriblər.
Zlatan İbrahimoviç Tayson Fyuri ilə döyüşə biləcəyinə işarə edib
14 İyul 19:31
Digər

Zlatan İbrahimoviç Tayson Fyuri ilə döyüşə biləcəyinə işarə edib - VİDEO

İbrahimoviç indi də gücünü boksda sınamaq istəyir
Boksçularımız Gürcüstana yollanıblar
14 İyul 16:17
Boks

Boksçularımız Gürcüstana yollanıblar

Məşqçilər korpusu qonşu ölkədə 20 boksçunu sınaqdan çıxaracaq
Sübhan Mamedov: “İlk məqsədim Olimpiya qızılıdır”
10 İyul 23:50
Boks

Sübhan Mamedov: “İlk məqsədim Olimpiya qızılıdır” - VİDEO

İdmançı həvəskar və peşəkar boks arasındakı fərqdən də danışıb
“IBA Çempionlar Gecəsi” - Sübhan Mamedov Riçard Qardı erkən təslim etdi
10 İyul 23:16
Boks

“IBA Çempionlar Gecəsi” - Sübhan Mamedov Riçard Qardı erkən təslim etdi - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Gecənin xüsusi qonaqları sırasında dünya boksunun tanınmış simaları yer alır

Ən çox oxunanlar

Dünya Qadın Seriyası: “Neftçi SOCAR” 1/4 finala vəsiqə qazanıb
18 İyul 22:38
Basketbol

Dünya Qadın Seriyası: “Neftçi SOCAR” 1/4 finala vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

Dünya Qadın Seriyasının Bakı mərhələsi iyulun 19-da başa çatacaq
İngiltərə Fransaya 6:4 qalib gələrək tarixində ilk dəfə mundialın üçüncüsü olur
19 İyul 03:02
DÇ-2026

İngiltərə Fransaya 6:4 qalib gələrək tarixində ilk dəfə mundialın üçüncüsü olur - YENİLƏNİB + VİDEO

İngiltərə millisi 1966-cı ildən sonra ilk dəfə dünya çempionatında medal qazanıb
Qadın güləşçimiz bürünc medal uğrunda mübarizədə uduzub - YENİLƏNİB
19 İyul 00:48
Güləş

Qadın güləşçimiz bürünc medal uğrunda mübarizədə uduzub - YENİLƏNİB

Güləşçilərimiz yarış günündə medal qazana bilməyiblər
U-20 basketbol millimiz Bosniya və Herseqovinaya məğlub olub
19 İyul 01:10
Basketbol

U-20 basketbol millimiz Bosniya və Herseqovinaya məğlub olub - YENİLƏNİB

Komandamız turnirdə son oyununu iyulun 19-da 11–12-ci yerlər uğrunda keçirəcək