26 İyul 2026
AZ

Məhəmmədəli Nuruşov hakimləri sərt tənqid etdi: “Özümü qalib sayıram” - VİDEO

Boks
Xəbərlər
26 İyul 2026 09:58
19
Məhəmmədəli Nuruşov hakimləri sərt tənqid etdi: “Özümü qalib sayıram” - VİDEO

Azərbaycanlı peşəkar boksçu Məhəmmədəli Nuruşov Özbəkistanın Daşkənd şəhərində Bobirjon “İspançik” İsroilovla keçirilən qarşılaşmadan sonra hakimliyi sərt tənqid edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, döyüş “Humo Arena”da All Stars Entertainment tərəfindən təşkil olunan böyük boks gecəsi çərçivəsində baş tutub. Görüşdən əvvəl İsroilovun bu qarşılaşmaya xüsusi motivasiya ilə çıxdığı, Nuruşova qarşı əvvəlki məğlubiyyətin əvəzini almaq istədiyi vurğulanıb.

Nuruşov döyüş zamanı başının arxa hissəsinə dəfələrlə qadağan olunmuş zərbələr aldığını, hakimlərin isə buna reaksiya vermədiyini bildirib:

“Korun gözü görmür, amma bunu korlar da gördü ki, hakimlərin tərəfkeşliyi açıq-aşkar ortada idi. Döyülə-döyülə qələbə qazanmağa mən qələbə demirəm və bu döyüşdə özümü qalib hesab edirəm. Karyerama davam edirəm. Başın arxasına zərbə, üstəlik yumruqla yox, qolun bilək hissəsi ilə vurmaq boksda qadağan olunmuş zərbələr sayılır. Amma hakimlər heç bir cərimə xalı və xəbərdarlıq belə vermədilər. Belə qalib gəlməkdənsə, qalib gəlməmək daha yaxşıdır. Karyeramı riskə ata bilmərəm. Hər halda hamı onun tərəfində idi - hətta hakimlər də. Revanş MMA qaydaları ilə olacaq. Görüşənədək. Bu dəhşətli döyüş münasibətilə təbrik edirəm, İspançik”.

Azərbaycanlı boksçu son, “əsas odur ki, bu dəfə də onların ölkəsində, şəhərində döyüb qayıtdım. Qalib yalnız əlin qaldırılması ilə müəyyən edilmir”, - deyə bildirib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Boks millimiz Türkiyəyə yollanıblar
25 İyul 15:32
Boks

Boks millimiz Türkiyəyə yollanıblar

Hazırlıq çərçivəsində sınaq döyüşləri də keçiriləcək
Tayson Fyuri polşalı boksçunu məğlub edib
25 İyul 01:08
Boks

Tayson Fyuri polşalı boksçunu məğlub edib

Tayson Fyurinin 37 yaşı var
Avstraliyalı boksçu IBF çempionluq kəmərinin qaytarılmasını tələb edir
24 İyul 23:20
Boks

Avstraliyalı boksçu IBF çempionluq kəmərinin qaytarılmasını tələb edir

Opetaya Eddi Herni günahlandırıb
Tayson: “Bu, boksdakı son ilimdir”
24 İyul 15:36
Boks

Tayson: “Bu, boksdakı son ilimdir”

Britaniyalı keçmiş dünya çempionu 2026-cı ildə karyerasını bitirəcəyini açıqlayıb

Usık vida boks döyüşünü nə vaxt keçirəcəyini açıqlayıb
22 İyul 05:15
Boks

Usık vida boks döyüşünü nə vaxt keçirəcəyini açıqlayıb

Ukraynalı boksçunun 25 qələbəsi var, bunlardan 16-sı nokautla olub
Boksçularımız Gürcüstanda 13 medal qazanıblar
18 İyul 20:32
Boks

Boksçularımız Gürcüstanda 13 medal qazanıblar

Yarışda 5 ölkənin nümayəndələri iştirak ediblər

Ən çox oxunanlar

Avropa Cüdo Ümidləri Turnirində ilk yarış günü bitib - YENİLƏNİB + FOTO
25 İyul 21:27
Cüdo

Avropa Cüdo Ümidləri Turnirində ilk yarış günü bitib - YENİLƏNİB + FOTO

Yarışa sabah yekun vurulacaq
Avropa Liqası: “Qarabağ” “CSKA Sofia”nın müqavimətini qıra bilmədi
23 İyul 21:55
Futbol

Avropa Liqası: “Qarabağ” “CSKA Sofia”nın müqavimətini qıra bilmədi - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Matçı italiyalı FIFA referisi Daniele Kiffi idarə edib
Konfrans Liqası: “Zirə” səfərdə “Payde”yə minimal hesabla məğlub oldu
23 İyul 21:51
Futbol

Konfrans Liqası: “Zirə” səfərdə “Payde”yə minimal hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandalar arasındakı ilk görüşü moldovalı referi Roman Jitari idarə edib
Çimərlik futbolu millimiz Qazaxıstana qalib gəlib
25 İyul 00:10
Çimərlik futbolu

Çimərlik futbolu millimiz Qazaxıstana qalib gəlib - YENİLƏNİB

Matç 7:4 hesabı ilə Azərbaycan millisinin xeyrinə qurtarıb