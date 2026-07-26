Məhəmmədəli Nuruşov hakimləri sərt tənqid etdi: “Özümü qalib sayıram” - VİDEO

Azərbaycanlı peşəkar boksçu Məhəmmədəli Nuruşov Özbəkistanın Daşkənd şəhərində Bobirjon “İspançik” İsroilovla keçirilən qarşılaşmadan sonra hakimliyi sərt tənqid edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, döyüş “Humo Arena”da All Stars Entertainment tərəfindən təşkil olunan böyük boks gecəsi çərçivəsində baş tutub. Görüşdən əvvəl İsroilovun bu qarşılaşmaya xüsusi motivasiya ilə çıxdığı, Nuruşova qarşı əvvəlki məğlubiyyətin əvəzini almaq istədiyi vurğulanıb.
Nuruşov döyüş zamanı başının arxa hissəsinə dəfələrlə qadağan olunmuş zərbələr aldığını, hakimlərin isə buna reaksiya vermədiyini bildirib:
“Korun gözü görmür, amma bunu korlar da gördü ki, hakimlərin tərəfkeşliyi açıq-aşkar ortada idi. Döyülə-döyülə qələbə qazanmağa mən qələbə demirəm və bu döyüşdə özümü qalib hesab edirəm. Karyerama davam edirəm. Başın arxasına zərbə, üstəlik yumruqla yox, qolun bilək hissəsi ilə vurmaq boksda qadağan olunmuş zərbələr sayılır. Amma hakimlər heç bir cərimə xalı və xəbərdarlıq belə vermədilər. Belə qalib gəlməkdənsə, qalib gəlməmək daha yaxşıdır. Karyeramı riskə ata bilmərəm. Hər halda hamı onun tərəfində idi - hətta hakimlər də. Revanş MMA qaydaları ilə olacaq. Görüşənədək. Bu dəhşətli döyüş münasibətilə təbrik edirəm, İspançik”.
Azərbaycanlı boksçu son, “əsas odur ki, bu dəfə də onların ölkəsində, şəhərində döyüb qayıtdım. Qalib yalnız əlin qaldırılması ilə müəyyən edilmir”, - deyə bildirib.