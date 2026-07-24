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Avstraliyalı boksçu IBF çempionluq kəmərinin qaytarılmasını tələb edir

Boks
Xəbərlər
24 İyul 2026 23:20
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Avstraliyalı boksçu IBF çempionluq kəmərinin qaytarılmasını tələb edir

Avstraliyalı boksçu Cey Opetaya Beynəlxalq Boks Federasiyasına (IBF) qarşı iddia qaldırıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, 31 yaşlı idmançı IBF çempionluq kəmərinin qaytarılmasını tələb edir.

İddiada qeyd olunur ki, IBF, WBA, WBC, WBO və promouter Eddi Hern Opetayanı "Zuffa Boxing" ilə müqavilə bağladığına görə cəzalandırmaq üçün sövdələşiblər. IBF həmçinin Brendon Qlenton ilə döyüşünə icazə vermək üçün Opetayadan pul toplamağa davam edib və onu titulundan məhrum etdikdən sonra gəliri geri qaytarmayıb.

Opetaya IBF-in ağır çəkili çempion kimi bərpasını, zərərin ödənilməsini, vəkil haqlarının ödənilməsini və bütün hüquqi xərcləri tələb edir.

İdman.Biz
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