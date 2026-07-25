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Boks millimiz Türkiyəyə yollanıblar

Boks
Xəbərlər
25 İyul 2026 15:32
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Boks millimiz Türkiyəyə yollanıblar

Qız boksçulardan ibarət Azərbaycan milli komandaları Türkiyəyə yollanıblar.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Boks Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, yığmalarımız iyulun 25-dən avqustun 4-dək Kastamonuda təlim-məşq toplanışında olacaqlar.

Məşqçilər korpusu hazırlığa 2 yaş kateqoriyası üzrə 10 boksçunu cəlb ediblər.

Türkiyə millisi ilə birgə təşkil olunacaq toplanış U-17 və U-19 üzrə Avropa çempionatlarına hazırlıq xarakteri daşıyır.

Hazırlıq çərçivəsində sınaq döyüşləri də keçiriləcək.

İdman.Biz
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