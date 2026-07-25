Boks millimiz Türkiyəyə yollanıblar

Qız boksçulardan ibarət Azərbaycan milli komandaları Türkiyəyə yollanıblar.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Boks Federasiyası məlumat yayıb.
Bildirilib ki, yığmalarımız iyulun 25-dən avqustun 4-dək Kastamonuda təlim-məşq toplanışında olacaqlar.
Məşqçilər korpusu hazırlığa 2 yaş kateqoriyası üzrə 10 boksçunu cəlb ediblər.
Türkiyə millisi ilə birgə təşkil olunacaq toplanış U-17 və U-19 üzrə Avropa çempionatlarına hazırlıq xarakteri daşıyır.
Hazırlıq çərçivəsində sınaq döyüşləri də keçiriləcək.