Maxaçev üçün asan və çətin rəqiblərin adları açıqlandı

UFC-nin yarımyüngül çəki dərəcəsində sabiq çempionluq namizədi Gilber Burns 26 yaşlı Maykl Moralesin İslam Maxaçev üçün ciddi rəqib olmadığını iddia edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, braziliyalı idmançı yarımmüdafiə çəkisində (77 kq) çempionluq kəmərinin sahibi olan Maxaçevin üstünlüklərini vurğulayıb. Burnsun fikrincə, ekvadorlu döyüşçünün fiziki göstəriciləri uğur üçün kifayət etməyəcək.
“Morales iri cüssəli döyüşçüdür, lakin inanıram ki, İslam onu nəzarətdə saxlaya, yora və sonrakı raundlarda vaxtından əvvəl qələbə qazana bilər. Amma Yan Harri və Kamaru Usman İslam Maxaçev üçün çox çətin rəqiblərdir. Bu döyüşləri qətiyyən asan adlandırmaq olmaz”, - deyə Burns “MMA Fighting” nəşrinə bildirib.
Xatırladaq ki, 34 yaşlı İslam Maxaçev hazırda UFC-nin ən güclü döyüşçülərindən biri hesab olunur və müxtəlif çəki dərəcələrində yeni çağırışlara hazır olduğunu bəyan edib.