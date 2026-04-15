15 Aprel 2026
UFC çempionluğuna keçmiş iddialı məişət zorakılığı ittihamı ilə həbs olunub

15 Aprel 2026 21:49
UFC-nin ağır çəkidə müvəqqəti çempionluğuna namizəd olan yeni zelandiyalı Mark Hant Avstraliyanın Sidney şəhərində məişət zorakılığı ittihamı ilə həbs edilib.

İdman.Biz bu barədə MMA Fighting-ə istinadən bildirir.

Məhkəmə sənədlərinə görə, Hant bu gün, 15 apreldə fiziki zərər vurmaq niyyəti ilə təqib və ya qorxutma ittihamı ilə həbs edilib. Həmçinin bildirilib ki, Hant bir qadına ölüm təhdidi olan SMS göndərib. Həbsdən sonra Hant gecəni polis nəzarətində keçirib.

İlk məhkəmə iclasında Hant iddia edilən qurbana və şahidə qarşı aqressiv davranışda ittiham olunub, çünki şahid ona bir işdə kömək edib. Müstəntiqlər Hantın “qorxulu və təhqiramiz şəkildə davrandığını” və qurbanda "qorxu və narahatlıq" yaratdığını və bunun da polisə çağırılmasına səbəb olduğunu iddia ediblər.

Hantın vəkilləri onun bu ittiham üzrə günahını etiraf edəcəyini bildiriblər, lakin keçmiş UFC döyüşçüsünün vəkilləri ölüm təhdidi göndərdiyini təkzib ediblər. Nəticədə, Hanta bu mesajla bağlı heç bir əlavə ittiham irəli sürülməyib.
Hant artıq iddia edilən qurbanla əlaqə saxlamamağa razılaşaraq girov müqabilində həbsdən azad edilib. Onun növbəti məhkəmə iclası 30 aprelə təyin edilib.

Mark 52 yaşındadır. Onun peşəkar MMA rekorduna 13 qələbə daxildir, 14 məğlubiyyəti var, 1 döyüş heç-heçə ilə bitib, biri isə baş tutmamış sayılıb. Hant 2004-cü ildən 2018-ci ilə qədər peşəkar mübarizə aparıb.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Tramp Ağ Evdəki UFC tədbirinin başqa adla keçiriləcəyini istisna etmir
14 Aprel 19:56
MMA

Tramp Ağ Evdəki UFC tədbirinin başqa adla keçiriləcəyini istisna etmir

Tədbir iyunun 14-də baş tutacaq
Fanat sabiq UFC çempionunun təsvirini ayağına həkk etdirdi - VİDEO
14 Aprel 12:25
MMA

Fanat sabiq UFC çempionunun təsvirini ayağına həkk etdirdi - VİDEO

UFC əfsanəsi gördüklərinə inanmadı
UFC 327 müasir tarixin ən pis kassa nəticələrini göstərib
14 Aprel 03:04
MMA

UFC 327 müasir tarixin ən pis kassa nəticələrini göstərib

Fanatlar sosial mediada tədbiri tənqid ediblər
Qazaxıstanlı MMA döyüşçüsü üçüncü arvad planı haqqında danışıb
13 Aprel 10:00
MMA

Qazaxıstanlı MMA döyüşçüsü üçüncü arvad planı haqqında danışıb

İdmançı ailə həyatı və çoxarvadlılıqla bağlı danışıb
Ağ Evdə keçiriləcək UFC turnirinin rəsmi posteri təqdim olunub - FOTO
12 Aprel 15:48
MMA

Ağ Evdə keçiriləcək UFC turnirinin rəsmi posteri təqdim olunub - FOTO

Donald Trampın təşəbbüsü ilə döyüş proqramına daha bir qarşılaşma əlavə edilib
İslam Maxaçev İtaliyada qarət olundu
12 Aprel 13:47
MMA

İslam Maxaçev İtaliyada qarət olundu

UFC çempionu cinayətkarlara müraciət edərək butslarını geri istəyib

Ən çox oxunanlar

Seriya A: “İnter” 0:2 hesablı geridönüşlə “Komo”ya qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
13 Aprel 00:49
Futbol

Seriya A: “İnter” 0:2 hesablı geridönüşlə “Komo”ya qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Türam və Dumfris hərəyə dubl ediblər
La Liqa: “Vilyarreal” səfərdə “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB
13 Aprel 01:19
Futbol

La Liqa: “Vilyarreal” səfərdə “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB

“Sarı sualtı qayıq” bu qələbə sayəsində turnir cədvəlində üçüncü pillədə qərarlaşıb
Çempionlar Liqası: “Atletiko” və PSJ adlarını yarımfinala yazdırdılar
01:04
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Atletiko” və PSJ adlarını yarımfinala yazdırdılar - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinalda PSJ “Real Madrid” - “Bavariya”, “Atletiko” isə “Arsenal” - “Sportinq” cütlüyünün qalibi ilə rastlaşacaq
Azərbaycan Basketbol Liqası: “Sabah” 1/4 finalda “Naxçıvan”a qalib gəlib
14 Aprel 22:24
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Sabah” 1/4 finalda “Naxçıvan”a qalib gəlib - YENİLƏNİB

Görüşlər Bakı İdman Sarayında təşkil olunub