1 İyun 2026
Makqreqor Holloueyə qarşı döyüşə hazırlıqdan FOTOLAR paylaşıb

1 İyun 2026 22:18
İki çəki dərəcəsində keçmiş UFC çempionu Konor Makqreqor məşqindən fotolar paylaşıb.

İdman.Biz bildirir ki, irlandiyalı keçmiş yarımyüngül çəki çempionu Maks Holloueylə döyüşə hazırlaşır. Döyüş iyulun 12-də Nevada ştatının Las-Veqas şəhərində keçiriləcək UFC 329-un əsas döyüşü olacaq.

Bu, Makqreqorun təxminən dörd il ərzində ilk qarışıq döyüş sənəti döyüşü olacaq. İrlandiyalı sonuncu dəfə 2021-ci ilin iyul ayında UFC 264-də oktaqonda döyüşmüş və ilk raundda ayağından ağır zədə aldıqdan sonra Dastin Poiryeyə texniki nokautla məğlub olmuşdur.

Maqreqorun MMA karyerasında 22 qələbə və altı məğlubiyyət rekordu var.

