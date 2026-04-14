14 Aprel 2026
UFC 327 müasir tarixin ən pis kassa nəticələrini göstərib

14 Aprel 2026 03:04
Mayamidə keçirilən UFC 327, promouşn müasir tarixində ən az gəlir gətirən yarış olub.

İdman.Biz-in ACD MMA-ya istinadən verdiyi məlumata görə, son böyük yarışlardan xeyli az olan ümumi gəlir 6.518.684 dollar təşkil edib.

Müqayisə üçün, UFC 324 10,9 milyon dollardan çox, UFC 325 təxminən 10,1 milyon dollar və UFC 326 8,3 milyon dollardan çox gəlir əldə edib. Beləliklə, UFC 327-nin gəliri Şon O'Mallinin iştirak etdiyi UFC 299-un gəlirinin təxminən yarısını təşkil edib.

Fanatlar sosial mediada tədbiri tənqid edərək, heyətin zəif olduğunu və gözləntilərin şişirdildiyini bildiriblər.

Axşamın əsas qarşılaşması boş qalan yarımağır çəki titul uğrunda döyüş olub və bu döyüşdə Karlos Ulberq Jiri Proxazkanı nokaut edib. Əsas yarışda Paulo Kosta rusiyalı Azamat Murzakanovu nokautla məğlub edib. Hər iki döyüş nokautla başa çatıb.

Növbəti böyük yarış, UFC 328, 9-10 may gecəsi Nyuarkda keçiriləcək və iyun ayında təşkilat Ağ Evdə turnir keçirəcək və İliya Topuriya əsas yarışda Castin Qetji ilə qarşılaşacaq.

