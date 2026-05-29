Rafael Fiziyev Manuel Torresi məğlub edə biləcəkmi? - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ

İyunun 27-də Milli Gimnastika Arenasında böyük tədbir - UFC Bakı turniri baş tutacaq və iştirakçılar artıq bu möhtəşəm gecəni səbirsizliklə gözləyirlər.
Gecənin əsas döyüşündə Rafael Fiziyevlə Manuel Torres qarşılaşacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, turnir həm ekspertlər, həm də təhlilçilər arasında böyük maraq doğurur. Bir çoxları bunu yalnız Azərbaycan üçün deyil, bütün Qafqaz regionu üçün vacib hadisə hesab edir. Çünki UFC 2028-ci ilə qədər Bakıda turnirlərin keçirilməsi ilə bağlı müqavilə imzalayıb və bu da təşkilatın uzunmüddətli planlarından xəbər verir.
Tədbirin əsas fiquru R.Fiziyev olacaq. Bu, onun üçün faktiki olaraq doğma turnirdir. Bir çox mütəxəssis meksikalı Torreslə döyüşü Rafaelin karyerasındakı ən vacib qarşılaşmalardan biri adlandırır. Güclü rəqiblərə qarşı məğlubiyyət seriyasından sonra onun UFC-nin yüngül çəki dərəcəsi elitasına qayıtması üçün qələbə qazanması vacibdir.
Bir çox analitik qeyd edir ki, bu, bəlkə də Fiziyevin son bir neçə ildəki ən vacib döyüşüdür. Hələ ötən ilin oktyabrında o, təşkilatın sabiq çempionu Çarlz Oliveyraya qarşı əsas döyüşə çıxmalı idi, lakin dizindən aldığı zədə səbəbindən qarşılaşmadan çəkilmişdi. İndi isə onun UFC-nin yüngül çəkidəki elit döyüşçüləri sırasına qayıtması üçün qələbəyə ehtiyacı var.
“MMA Fighting” Torresi “təhlükəli yüksələn istedad”, döyüşü isə qəfəsin sahibinin ciddi sınağı adlandırır. Ekspertlər meksikalını UFC-nin ən təhlükəli autsayderlərindən biri hesab edirlər. Onun son qələbələrinin demək olar hamısı ilk raundda vaxtından əvvəl əldə olunub. Buna görə də bir çoxları hesab edir ki, aqressiv üslubu və nokaut gücü səbəbindən bu rəqib Fiziyev üçün olduqca qorxuludur.
Eyni zamanda UFC-nin rəsmi promomateriallarında Rafael hələ də təşkilatın ən texnikalı zərbə ustalarından biri kimi təqdim olunur. UFC-nin son videolarından birində o, divizionun “ən yaxşı, ən texnikalı və ən sürətli zərbə ustalarından biri” adlandırılıb.
Kardın əhəmiyyətinə görə ikinci əsas döyüşü Şara Maqomedovla Mişel Pereyra arasında olacaq qarşıdurma təşkil edəcək. Bir çox ekspert artıq bu qarşılaşmanı gecənin ən baxımlı döyüşü adlandırır. Hər iki idmançı effektli nokautları və qeyri-standart texnikası ilə tanınır. "Sherdog" nəşri qeyd edir ki, baxımlılıq səviyyəsinə görə bu döyüş hətta turnirin əsas qarşılaşmasını da kölgədə qoya bilər.
Bundan əlavə, bəzi mütəxəssislər UFC tituluna keçmiş iddiaçı Marvin Vettorinin qabırğa sınığı səbəbindən turnirdən çəkilməsini təəssüflə qarşılayıblar. Onun İsmayıl Naurdiyevlə döyüşü ən maraqlı qarşılaşmalardan birini vəd edirdi. İtaliyalı döyüşçüdən sonra İsveç təmsilçisi Andreas Qustafsson da ciddi ürək problemlərinə görə turniri buraxmağa məcbur olub.
Əsas döyüşə qayıtsaq, hazırda ekspertlər arasında ən populyar proqnoz belə səslənir: əgər Fiziyev Torresin başlanğıc təzyiqinə tab gətirə bilsə, onun texnikası və təcrübəsi qələbə qazandırmalıdır. Əgər döyüş erkən mərhələdə açıq zərbə mübadiləsinə çevrilsə, meksikalının sensasiya yaratmaq şansı yüksək olacaq. “MMA Fighting” məhz bu fikirdədir.
Gözləyək…