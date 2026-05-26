26 May 2026
AZ

UFC Bakı turnirində itki - FOTO

MMA
Xəbərlər
26 May 2026 09:45
152
UFC Bakı turnirində itki - FOTO

UFC döyüşçüsü Andreas Qustafsson Bakıda Daniil Donçenko ilə planlaşdırılan qarşılaşmada iştirak etməyəcək.

İdman.Biz “Frontkick” nəşrinə istinadən xəbər verir ki, 35 yaşlı döyüşçü məşq düşərgəsi zamanı ürək problemləri ilə üzləşib və bu səbəbdən UFC Bakı turnirində döyüşdən kənarda qalıb.

Bildirilir ki, Qustafssonun səhhətindəki problem ciddiləşdiyi üçün onun UFC karyerası qeyri-müəyyən müddətə dayandırılıb. İsveçli döyüşçü sağlamlığını bərpa etməyə fokuslanacaq.

“UFC Fight Night Baku” turniri iyunun 27-də Milli Gimnastika Arenasında keçiriləcək. Gecənin əsas hadisəsi yüngül çəkidə Rafael Fiziyevlə Manuel Torres arasında baş tutacaq döyüş olacaq.

Əsas karddan əvvəlki döyüşlər

Yüngül çəki: Rafael Fiziyev (Azərbaycan) - Manuel Torres (Meksika)

Orta çəki: Şarabutdin Maqomedov (Rusiya) - Mişel Pereyra (Braziliya)

Orta çəki: İkram Aliskerov (Rusiya) - Brunnu Ferreyra (Braziliya)

Ən yüngül çəki: Asu Almabayev (Qazaxıstan) - Çarlz Conson (ABŞ)

Orta çəki: Mixal Olekseyçuk (Polşa) - Abusupiyan Maqomedov (Almaniya)

Orta çəki: İsmayıl Naurdiyev (Avstriya) - rəqib dəqiqləşdirilir

İlkin qarşılaşmaların proqramı

Ağır çəki: Rizvan Kuniyev (Rusiya) - Tayrell Forçun (ABŞ)

Orta çəki: Nursulton Ruziboyev (Özbəkistan) - Andrey Pulyaev (Rusiya)

Yarımağır çəki: Culius Uoker (ABŞ) - Abdul-Rahman Yaxyayev (Türkiyə)

Yüngül çəki: Bekzat Almaxan (Qazaxıstan) - Jan Matsumoto (Braziliya)

Yüngül çəki: Nazim Sadıxov (Azərbaycan) - Mateus Kamilo (Braziliya)

Yarımorta çəki: Fərman Həsənov (Azərbaycan) - Erik Nolan (ABŞ)

Yarımyüngül çəki: Kaan Ofli (Avstraliya) - Xavier Reyes (Kolumbiya)

Əlavə edək ki, döyüşlərin yekun sıralanması turnirə yaxın dəyişə bilər.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Makqreqor UFC ilə müqaviləsini yeniləmək istəmir – mənbə
25 May 19:09
MMA

Makqreqor UFC ilə müqaviləsini yeniləmək istəmir – mənbə

Makqreqor 11 iyulda Holloueylə döyüşəcək
UFC Bakı turniri üçün Vettori - Naurdiyev döyüşünə əvəz tapdı - İDMAN.BİZ-in İCMALI
25 May 15:51
MMA

UFC Bakı turniri üçün Vettori - Naurdiyev döyüşünə əvəz tapdı - İDMAN.BİZ-in İCMALI

İnsayderin məlumatına görə, turnirin kardına yarımyüngül çəkidə yeni cütlük əlavə olunub
Maxaçev növbəti döyüşünün vaxtını açıqladı
24 May 16:42
MMA

Maxaçev növbəti döyüşünün vaxtını açıqladı - VİDEO

UFC çempionu avqustda oktagona qayıtmağı planlaşdırır
UFC çempionu hokkeyçi ilə döyüşmək istədiyini açıqlayıb
23 May 10:04
MMA

UFC çempionu hokkeyçi ilə döyüşmək istədiyini açıqlayıb

ABŞ-li idmançı döyüşün buz üzərində baş tutmasının daha ədalətli olacağını bildirib
Keçmiş UFC çempionu Ağ Ev tədbirini kəskin tənqid edib
22 May 22:39
MMA

Keçmiş UFC çempionu Ağ Ev tədbirini kəskin tənqid edib

Çempionun fikrincə, Ağ Ev belə tədbirlər üçün məkan olmamalıdır
Dana Uayt “UFC Fight Night Baku” azarkeşlərinə müraciəöt edib
22 May 20:54
MMA

Dana Uayt “UFC Fight Night Baku” azarkeşlərinə müraciəöt edib - VİDEO

“UFC Fight Night” iyunun 27-də Milli Gimnastika Arenasında baş tutacaq

Ən çox oxunanlar

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi
23 May 21:00
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə" çempionatı 53 xalla beşinci, Naxçıvan komandası 46 xalla altıncı sırada başa vurub
“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO
25 May 02:01
Futbol

“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO

Seriya A-nın son turunda avrokubok və aşağı liqa məsələsinə aydınlıq gəlib
Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO
24 May 18:07
Futbol

Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu oyunla mövsümə yekun vuruldu
Misli Premyer Liqasında “Neftçi” səfərdə “Kəpəz”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
23 May 16:56
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqasında “Neftçi” səfərdə “Kəpəz”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 24-də yekun vurulacaq