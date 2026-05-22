22 May 2026
Keçmiş UFC çempionu Ağ Ev tədbirini kəskin tənqid edib

22 May 2026 22:39
Keçmiş UFC çempionu Ağ Ev tədbirini kəskin tənqid edib

Keçmiş UFC yüngül çəki çempionu Benson Henderson Ağ Evdə keçiriləcək UFC tədbirini sərt şəkildə tənqid edib.

İdman.Biz bildirir ki, tədbir iyunun 15-də olacaq.

“Məncə, Ağ Ev tamaşa arenasına çevrilməməlidir. İndi onu əsl klounadaya çevirirlər ki, bu da sirkləri sevənlərə maraqlı ola bilər. Bu əyləncə tədbirlərinə getməyimizin bir səbəbi var, amma onlar bu kimi yerlərdə keçirilməlidir.
Məncə, ölkəmizdəki ən hörmətli yerlər tamaşa arenalarına, kloun şoularına çevrilməməlidir. Mən bunu televiziyada izləməyəcəyəm... Buna bir az kədərlənirəm. UFC üçün çalışdığım və qarışıq döyüş sənətlərinin inkişafına və onun legitimliyinə töhfə verdiyim üçün şadam.

UFC mənim üçün Hindistana, Meksikaya və müxtəlif ölkələrə turlar təşkil etdi və orada qarışıq döyüş sənətlərinin səfiri kimi çıxış etdim. Beləliklə, mən ənənəvi döyüş sənətlərinin populyarlaşmasına töhfə verdim. Amma onu Ağ Evdə tamaşaya, şouya, kloun şousuna, sirkə çevirmək... Qarışıq döyüş sənətlərinə qarşı ədalətsizlikdir.

Amma yenə də hər kəsin öz fikri var. Amma UFC-nin Ağ Evə, necə deyərlər, onu ləkələmək üçün gəlməsi məni bir az kədərləndirir. Bu yerə hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Bu, edilən iş deyil, mənim anlamağımın xaricindədir”, - deyə talkSPORT Hendersondan sitat gətirir.

