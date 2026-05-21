21 May 2026
Azərbaycanlı döyüşçü Qazaxıstanda keçiriləcək turniriə döyüşəcək

21 May 2026 06:03
Azərbaycanlı MMA döyüşçüsü Zaur Hacıyev 17 iyulda Almatıda keçiriləcək “ACA 205” turnirində döyüşəcək.

İdman.Biz-in məlumatına görə, “El Pantera” ləqəbli döyüşçü məşhur Qazaxıstan yüngül çəki dərəcəsində Artyom Reznikovla qarşılaşacaq.

Hacıyev daha əvvəl “Hardcore MMA” döyüşləri sayəsində populyarlıq qazanıb, sonra isə ACA-ya keçib. Azərbaycanlı idmançı hazırda Rusiya liqasında iki döyüşdən ibarət qələbə seriyası var.

Döyüşün rəsmi elanından əvvəl döyüşçülər arasında sosial mediada fəal şəkildə qarşılıqlı sərt sözlər və çağırışlar olub ki, bu da döyüşə marağı artırıb.

