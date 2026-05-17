17 May 2026
AZ

UFC-nin sabiq çempionu qayıtdı və 17 saniyəyə qalib gəldi - VİDEO

MMA
Xəbərlər
17 May 2026 09:53
65
UFC-nin sabiq çempionu qayıtdı və 17 saniyəyə qalib gəldi - VİDEO

Bu gün ABŞ-də qarışıq döyüş sənətləri üzrə MVP liqasının debüt turniri keçirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, gecənin əsas hadisəsində UFC “Şöhrət Zalı”nın üzvü və təşkilatın yünhül çəki dərəcəsində sabiq çempionu Ronda Rouzi “Strikeforce” tituluna sabiq iddiaçı Cina Karano ilə qarşılaşıb.

Döyüş artıq 17-ci saniyədə başa çatıb. Görüşün startından dərhal sonra Rouzi teykdaun edib, sonra isə qol ağrısı fəndini uğurla yerinə yetirib. Karano təslim olmaq məcburiyyətində qalıb və bundan sonra referi qarşılaşmanı dayandırıb.

39 yaşlı Rouzi üçün bu qələbə MMA-da peşəkar karyerasında 13-cü olub. Amerikalı idmançı bütün qələbələrini vaxtından əvvəl qazanıb. O, həmçinin cüdo üzrə 2008-ci il Olimpiya Oyunlarının bürünc mükafatçısıdır.

43 yaşlı Karano MMA qaydaları üzrə ilk döyüşünü 2009-cu ilin avqustundan sonra keçirib. İndi onun aktivində yeddi qələbə və iki məğlubiyyət var.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Makqreqorun qayıdışı rəsmiləşdi
09:29
MMA

Makqreqorun qayıdışı rəsmiləşdi

UFC-nin sabiq çempionu beş illik fasilədən sonra Maks Holloueylə üz-üzə gələcək
“Heç vaxt nokauta fokuslanmıram” - Rafael Fiziyev İDMAN.BİZ-in sualını cavablandırdı - VİDEO
15 May 17:24
MMA

“Heç vaxt nokauta fokuslanmıram” - Rafael Fiziyev İDMAN.BİZ-in sualını cavablandırdı - VİDEO

Rafael Fiziyev Bakıdakı UFC turniri öncəsi nokauta yox, döyüşdə yaranacaq fürsətlərə kökləndiyini deyib
Fərman Həsənov: “Debütümün Bakıda olacağını gözləmirdim” - VİDEO
15 May 16:22
MMA

Fərman Həsənov: “Debütümün Bakıda olacağını gözləmirdim” - VİDEO

Bakıda keçiriləcək “UFC Fight Night” turniri iyunun 27-də Milli Gimnastika Arenasında baş tutacaq
UFC Bakı gecəsinin bilet qiymətləri açıqlandı
15 May 11:54
MMA

UFC Bakı gecəsinin bilet qiymətləri açıqlandı

Ən bahalı biletin qiyməti 2200 AZN-dir
Qırğız MMA döyüşçüsü məktəbli qızları xilas edərkən öldü - FOTO
15 May 11:12
MMA

Qırğız MMA döyüşçüsü məktəbli qızları xilas edərkən öldü - FOTO

Medet Jeenaliyev İssık-Kul gölündə boğulub
Məğlubedilməz UFC çempionu Həmzət Çimayevi döyüşə çağırıb
15 May 01:51
MMA

Məğlubedilməz UFC çempionu Həmzət Çimayevi döyüşə çağırıb

Çimayev bu günlərdə keçirdiyi son döyüşündə amerikalı Şon Striklendə məğlub olub

Ən çox oxunanlar

“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib
15 May 21:22
Futbol

“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq
U-17 Avropa çempionatı: Daha bir güləşçimiz çempion oldu
16 May 21:23
Güləş

U-17 Avropa çempionatı: Daha bir güləşçimiz çempion oldu - YENİLƏNİB

Azərbaycanlı güləşçilər bu gün iki bürünc medal qazanıblar
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Şamaxı”ya uduzaraq gümüş medal şansını itirib
16 May 18:56
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Şamaxı”ya uduzaraq gümüş medal şansını itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq
Qadın güləşçilərimiz Avropa çempionatının yarımfinalında məğlub oldular
14 May 20:15
Güləş

Qadın güləşçilərimiz Avropa çempionatının yarımfinalında məğlub oldular - YENİLƏNİB

Yarış mayın 17-də başa çatacaq