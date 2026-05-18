Karano Rouziyə 17 saniyədə məğlubiyyəti barədə: “Bu, həyatımın qələbəsi idi”

17 illik fasilədən sonra MMA-ya qayıdan Cina Carano, Ronda Rouseyə qarşı tez məğlubiyyətini uğursuz hesab etmədiyini söyləyib.
İdman.Biz bildirir ki, mayın 17-də MVP turnirində Rouzi 17 saniyə ərzində Karanonu təslim edib.
“İstəyirdim ki, daha uzun sürsün. Özümü çox hazır hiss etdim. Heç vaxt özümü bu qədər yaxşı hiss etməmişdim, amma 17 ildir ki, uzaqdayam. Onu vurmaq istəyirdim. Yəqin ki, sonradan narazı qalacağam, amma indi qəfəsə addım atmaq bir qələbə idi.
17 ildən sonra bura qayıtmaq bir qələbədir. Əfsanə ilə döyüşmək bir qələbədir. Özümü əla hiss edirəm. O, məşq etdi, bir planı var idi və mən ona çoxlu sevgi və hörmət bəsləyirəm. Bu, mənim həyatımda bir qələbə idi. O, öz planını dəyişdi. Hər gün səhər saat 3-də onun haqqında düşünərək oyandım.
100 funt arıqladım - bu, mənə daha uzun ömür verəcək. Yenidən qarışıq döyüş sənətlərinə aşiq oldum. Düşünüləsi çox yaxşı şeylər var. Döyüş sadəcə istədiyim kimi getmədi”, - deyə MMA Junkie Karanonun sözlərini sitat gətirir.