19 May 2026
Kolbi Kovinqton karyerasını bitirib

19 May 2026 04:10
Dörd ildən çoxdur qələbə qazanmayan yarımyüngül çəkidə amerikalı döyüşçü Kolbi Kovinqton UFC siyahısından çıxarılıb və promouşn rəsmi saytında karyerasını bitirmiş kimi qeyd olunub.

İdman.Biz xəbər verir ki, Kovinqton MMA karyerasına 2012-ci ildə başlayıb və UFC-də debütünü 2014-cü ildə edib.

Onun ən yaxşı qələbə seriyası yeddi olub və o, bir ildən çox yarımyüngül çəki titulunu qoruyub saxlayıb. Lakin o, son altı döyüşündə dörd məğlubiyyətlə üzləşib. Kovinqtonun son qələbəsi UFC 272-də Xorxe Masvidala qarşı olub, ardınca isə 2024-cü ilin dekabrında Leon Edvards və Xoakin Bakliyə məğlub olub.

2026-cı ilin mart ayında Kovinqton UFC Ağ Ev kardından kənarda qalmasından narazılığını bildirib.

