19 May 2026
Dana Uayt UFC-nin Ağ Ev tədbirində üzləşə biləcəyi problemdən danışıb

19 May 2026 05:06
UFC rəhbəri Dana Uayt Ağ Evdə ABŞ prezidenti Donald Trampla şam yeməyi zamanı böcək problemini müzakirə edib və niyə açıq havada döyüşlər keçirməyi sevmədiyini izah edib.

İdman.Biz bildirir ki, Ağ Evdə UFC turniri iyunun 14-də olacaq.

“Prezident Tramp iki gün əvvəl Çəhrayı bağı açdı və məni ora şam yeməyinə dəvət etdi. Orada o qədər çox ağcaqanad var idi ki... Düşündüm ki, “lənət olsun...” Təyyarəyə minən kimi baş prodüserimə zəng etdim və dedim ki, “bu gecəki ağcaqanadlar barədə sənə danışmaq istəyirəm”. Buna görə də döyüşçü olduğunuz zaman işıqlandırma şəbəkəsi, işıqların gücü... güvələr, ağcaqanadlar və kim bilir başqa nələr haqqında düşünün. Bunlar düşünməli olduğumuz bütün bu kiçik detallardır. Buna görə də mən heç vaxt açıq havada döyüşlər keçirməyi sevmirəm”, - deyə Uayt bildirib.

