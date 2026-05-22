22 May 2026
“Bellator”un keçmiş rəhbəri 2027-ci ildə yeni MMA liqasının yaradılacağını elan edib

22 May 2026 07:16
“Bellator” və “Strikeforce”un keçmiş icraçı direktoru Skott Koker 2027-ci ildə yeni qarışıq döyüş sənətləri liqasının yaradılacağını elan edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Skott yeni promouşenin baş direktoru vəzifəsini icra edəcək. Liqaya artıq təxminən 60 milyon dollar sərmayə qoyulub.

“Mən həmişə vaxtı çatanda - düzgün vizyonla və diqqətlə seçilmiş komanda ilə qayıtmaq istədiyimi bilirdim. İndi isə məhz bu vaxtdır. MMA-da yeni, yeni qlobal brendə böyük tələbat var. Bu yeni liqa həqiqətən vacib olan şeyə - rəqabət dürüstlüyünə, idmançılara hörmətə və onların əlamətdar səyahətləri haqqında dünyaya danışa biləcəyimiz hekayələrə qayıdışdır”, - MMAJunkie Kokerdən sitat gətirir.

