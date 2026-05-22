Dana Uayt “UFC Fight Night Baku” azarkeşlərinə müraciəöt edib - VİDEO

UFC prezidenti Dana Uayt “UFC Fight Night Baku” turniri azarkeşlərinə çağırış edib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, dünyanın ən böyük MMA-promouşen təşkilatının rəhbəri azarkeşləri Azərbaycanın paytaxtında keçiriləcək turnirə qatılmağa çağırıb.
“Hər kəsə salam! UFC bu dəfə Milli Gimnastika arenasında! Mən həmişə demişəm ki, Bakı o qədər gözəl bir şəhərdir ki, mütləq görməyə dəyər”, - deyə Dana Uayt bildirib.
O, həmçinin turnirin iki əsas döyüşünü, o cümlədən azərbaycanlı Rafael Fiziyev və meksikalı Manuel Torres arasındakı döyüşü vurğulayıb.
Xatırladaq ki, bu il “UFC Fight Night” iyunun 27-də Milli Gimnastika Arenasında baş tutacaq.