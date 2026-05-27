27 May 2026
AZ

Topuriya ideal UFC döyüşçüsünü seçdi

MMA
Xəbərlər
27 May 2026 21:13
240
Topuriya ideal UFC döyüşçüsünü seçdi

UFC-nin yüngül çəki dərəcəsində çempionu olan İliya Topuriya ideal döyüşçünü formalaşdırıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, 29 yaşlı idmançı “DeepCuts with VicBlends” “YouTube” kanalına müsahibəsində UFC tarixinin müxtəlif bacarıqlar üzrə ən güclü adlarını seçib.

Topuriyanın fikrincə, ideal UFC döyüşçüsündə zərbə texnikası və döyüş intellekti Con Consdan götürülməlidir.

O, qrepplinq baxımından Çarlz Oliveyra və Demian Mayanı, dözümlülük üzrə isə Merab Dvalişvilini fərqləndirib.

Topuriya boks bacarığına görə bir neçə döyüşçünün adını çəkib. Onun siyahısında Darren Till, Konor Makqreqor, Pyotr Yan və özü yer alıb.

İdmançı peşəkar MMA karyerasına 2015-ci ilin aprelində başlayıb. UFC-də isə 2020-ci ilin oktyabrından çıxış edir. Topuriyanın karyerasında 17 qələbə və sıfır məğlubiyyət var.

Qeyd edək ki, Topuriya bu qələbələrin yalnız ikisini hakim qərarı ilə əldə edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Nurməhəmmədov Nyu-Yorkda çempionluq döyüşü keçirəcək
26 May 23:30
MMA

Nurməhəmmədov Nyu-Yorkda çempionluq döyüşü keçirəcək

Usmanın hazırda 21 peşəkar döyüşündə 21 qələbəsi var
MMA döyüşçüsü Qulamrza Xani Şəkrab edam edildi
26 May 16:11
MMA

MMA döyüşçüsü Qulamrza Xani Şəkrab edam edildi

İran məhkəmə hakimiyyəti onu İsrailin xeyrinə casusluqda və “Mossad”la əməkdaşlıqda ittiham edib
UFC Bakı turnirində itki - FOTO
26 May 09:45
MMA

UFC Bakı turnirində itki - FOTO

Andreas Qustafsson ürək problemlərinə görə Daniil Donçenko ilə döyüşə çıxmayacaq
Makqreqor UFC ilə müqaviləsini yeniləmək istəmir
25 May 19:09
MMA

Makqreqor UFC ilə müqaviləsini yeniləmək istəmir

Makqreqor 11 iyulda Holloueylə döyüşəcək
UFC Bakı turniri üçün Vettori - Naurdiyev döyüşünə əvəz tapdı - İDMAN.BİZ-in İCMALI
25 May 15:51
MMA

UFC Bakı turniri üçün Vettori - Naurdiyev döyüşünə əvəz tapdı - İDMAN.BİZ-in İCMALI

İnsayderin məlumatına görə, turnirin kardına yarımyüngül çəkidə yeni cütlük əlavə olunub
Maxaçev növbəti döyüşünün vaxtını açıqladı
24 May 16:42
MMA

Maxaçev növbəti döyüşünün vaxtını açıqladı - VİDEO

UFC çempionu avqustda oktagona qayıtmağı planlaşdırır

Ən çox oxunanlar

“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO
25 May 02:01
Futbol

“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO

Seriya A-nın son turunda avrokubok və aşağı liqa məsələsinə aydınlıq gəlib
“Şamaxı” daha bir oyunçusu ilə də vidalaşdı
25 May 21:10
Futbol

“Şamaxı” daha bir oyunçusu ilə də vidalaşdı - YENİLƏNİB

Bölgə klubu Kərim Rossi ilə də ayrılıb
“Şamaxı” komandasında daha bir ayrılıq gerçəkləşib
26 May 23:45
Azərbaycan futbolu

“Şamaxı” komandasında daha bir ayrılıq gerçəkləşib - YENİLƏNİB

Bölgə təmsilçisi mövsümün sonunda heyətdə dəyişikliklərə başlayıb
Karateçilərimiz Avropa çempionatında doqquz medal qazanıblar - YENİLƏNİB
25 May 00:37
Karate

Karateçilərimiz Avropa çempionatında doqquz medal qazanıblar - YENİLƏNİB

Dünya şöhrətli yapon karate ustası, doqquzuncu dan qara kəmər sahibi Şixan Kaqava ilə də görüş olub