26 May 2026 23:30
Nurməhəmmədov Nyu-Yorkda çempionluq döyüşü keçirəcək

PFL rəsmi olaraq yüngül çəkidə çempion Usman Nurməhəmmədovun növbəti titul döyüşünü elan edib.

İdman.Biz-in Home of Fight-a istinadən verdiyi məlumata görə, rusiyalı döyüşçü kəmərini məğlubedilməz amerikalı Arçi Kolqanla mübarizə aparacaq. Yarış 31 iyulda Nyu-Yorkda keçiriləcək.

28 yaşlı Nurməhəmmədovun son döyüşü 7 fevral 2026-cı ildə Dubayda keçirilən PFL tədbirində olub. O, britaniyalı Alfi Devisi üçüncü raundda boğaraq məğlub edib.

Usmanın hazırda 21 peşəkar döyüşündə 21 qələbəsi var. Döyüşlərindən biri baş tutmamış hesab edilib.

30 yaşlı Arçi Kolqan da karyerasında məğlubedilməzdir. Amerikalı 13 döyüşünün hamısında qalib gəlib, bunlardan altısını nokautla başa vurub. Qarşıdakı döyüş onun PFL-də ilk titul döyüşü olacaq.

