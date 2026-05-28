Co Roqan Ağ Evdə UFC tədbirini tənqid edib

58 yaşlı məşhur amerikalı podkastçı və UFC şərhçisi Co Roqan Ağ Evdə açıq havada keçirilən UFC turnirinin təşkilini tənqid edib.
İdman.Biz bildirir ki, tədbir iyunun 15-də olacaq.
“Tədbirin açıq havada keçirilməsi ideyasını heç bəyənmirəm. İyun ayıdır, Vaşinqtonda keçənilki məlumatları yoxladıq: həmin gün 37,8 dərəcə isti idi. Dəhşətli isti idi. Bəs susama necə olacaq? Böcəklər böyük problemdir. Onlarla necə edəcəklər? Dana bu yaxınlarda bu barədə danışdı. Dedilər ki, ventilyatorlardan istifadə edə bilərlər. Bu kifayətdirmi? Ağcaqanad torları quraşdıracaqsınız? Nə edəcəksiniz? Böcəkləri necə dayandıracaqsınız? Onlar çoxdur. Hər yerə pestisidlər çiləyəcəksiniz? Sadəcə düşünmürəm ki, UFC titul döyüşü nəzarətsiz bir mühitdə keçirilməlidir. Bu, kondisionerli bir otaqda olmalıdır. Bu, nəzarətli bir mühit olmalıdır.
NBA oyunçularından açıq havada, qızmar günəş altında basketbol oynamağı xahiş etməzsiniz. Bu, dəlilik olardı. Onlar lənətə gəlmiş kondisionerli arenada oynamalıdırlar və bu, belə də olmalıdır. Lənətə gəlmiş dam tikin. Dünyanın bütün pulları səndədir, elə deyilmi? Bunu Amerika üçün etmək istəyirsən. 4000 yerlik? 4000 yerlik arena tikin. Təsəvvür edin ki, kimsə istidən döyüşdə uduzursa. Təsəvvür edin ki, bu, bir amil halına gəlir. Susuzlaşmış döyüşçüləri, indi 24 saat sonra döyüşməyə məcbur edilən susamış döyüşçüləri təsəvvür edin. Bir dəfə Əbu-Dabidə çöldə turnir keçirdik. Ətrafda həşəratlar uçurdu; onlar quşlara oxşayırdılar”, - deyə MMAjunkie Roqanın sözlərini sitat gətirir.