Eddi Hern Dana Uayta: “O keçəl kartof başını yerlə sürüyərdim”

29 May 2026 22:38
Britaniyalı promouter Eddi Hern UFC prezidenti Dana Uaytla virtual qarşıdurmada üstünlüyünü davam etdirdiyini iddia edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Hern Dana ilə rinqə çıxmağa hazır olduğunu, lakin Uaytın sözündə durmadığını bildirib.

“Qulaq asın, Dana hazırda əsl kabus yaşayır. Düzü, onun arxası qızarmalıdır, çünki mən onu döyürəm. UFC hazırda batır - uzun müddətin ən pis ilidir. Onların boks proqramları sadəcə dəhşətlidir.

Məni döyüşə çağırdı və mən qəbul etdim. Sonra isə qorxdu və geri çəkildi. Bundan sonra saç boyamın necə bir zarafat şəklini gördü və əslində bunun əsl şəkil olduğuna inandı. Uduzmaqda davam edir.

Düzünü desəm, başqa nə deyəcəyimi belə bilmirəm. Mən Dana Uaytın beynində yaşayıram. Və sadəcə onun sözünü tutmadığına və döyüşə gəlmədiyinə görə məyus oldum. Çünki rinqə çıxsaydıq, o keçəl kartof başını yerlə sürüyərdim.

Sonra isə deyir ki, mənim haqqımda danışmağa başlayana qədər heç kim Eddi Hirnin kim olduğunu bilmirdi. “Təşəkkür edirəm, Dana - məni Amerikada böyük bir ulduz etdin və boks biznesimiz indi əla gedir."

Amma o, həmişə... Cəfəngiyat danışır, mövcud olmayan faktlar uydurur. Ən gülməlisi isə odur ki, bütün dava-dalaşdan sonra o, sadəcə qorxdu və geri çəkildi. “Nə deyə bilərəm? Səni sevirəm, Dana”, - deyə Hirn YouTube kanalı Fight Hub TV üçün çəkilmiş videoda bildirib.

