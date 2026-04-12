AZ

Ağ Evdə keçiriləcək UFC turnirinin rəsmi posteri təqdim olunub - FOTO

MMA
Xəbərlər
108
UFC mətbuat xidməti Ağ Evdə baş tutacaq tarixi turnirin rəsmi posterini yayımlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, təşkilat gecənin əsas döyüşləri də daxil olmaqla, turnirin “main card”ını (əsas döyüş proqramı) açıqlayıb.

Gecənin mərkəzi döyüşündə yüngül çəki dərəcəsinin çempionu İliya Topuriya Castin Qetji ilə üz-üzə gələcək. Turnirin ikinci əsas hadisəsində isə Aleks Pereyra ağır çəkidə müvəqqəti kəmər uğrunda Siril Qanla qarşılaşacaq.

Döyüş kartına həmçinin aşağıdakı qarşılaşmalar daxil edilib:
Şon O'Melli - Ayman Zahabi
Maurisio Ruffi - Maykl Çendler
Bo Nikal - Kayl Dakas
Dieqo Lopes - Stiv Qarsiya

Bundan başqa, UFC 327 turniri zamanı məlum olub ki, Donald Trampın təşəbbüsü ilə proqrama daha bir döyüş əlavə edilib. Coş Hokit və Derrik Lyuis Ağ Evdəki turnir çərçivəsində güclərini sınayacaqlar.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İslam Maxaçev İtaliyada qarət olundu
13:47
MMA

İslam Maxaçev İtaliyada qarət olundu

UFC çempionu cinayətkarlara müraciət edərək butslarını geri istəyib
Ulberq Proxazkanı nokaut edərək yeni UFC çempionu oldu - VİDEO
09:47
MMA

Ulberq Proxazkanı nokaut edərək yeni UFC çempionu oldu - VİDEO

Mayamidə keçirilən turnirdə kəmərin sahibi müəyyənləşib
Azərbaycanlı döyüşçü Tailandda keçirilən MMA turnirində paraqvaylı rəqibini məğlub edib - VİDEO
11 Aprel 17:15
MMA

Azərbaycanlı döyüşçü Tailandda keçirilən MMA turnirində paraqvaylı rəqibini məğlub edib - VİDEO

Rəsul Rəhimov beynəlxalq arenada Azərbaycan bayrağını yüksəldib
Azərbaycanlı MMA döyüşçüsü İsveçdə keçirilən turnirində qələbə qazanıb - FOTO
11 Aprel 16:25
MMA

Azərbaycanlı MMA döyüşçüsü İsveçdə keçirilən turnirində qələbə qazanıb - FOTO

Əli Quliyev beynəlxalq arenada Azərbaycan bayrağını yüksəldib
Mayamidə kəmər döyüşü: İrji Prohazka Karlos Ulberqə qarşı
10 Aprel 12:24
MMA

Mayamidə kəmər döyüşü: İrji Prohazka Karlos Ulberqə qarşı

“UFC 327” turnirində yüngül ağır çəkidə yeni çempion müəyyənləşəcək
Uayt UFC 328-də iştirakçıların dalaşacaqlarından qorxur
9 Aprel 22:58
MMA

Uayt UFC 328-də iştirakçıların dalaşacaqlarından qorxur

Tədbir mayın 10-da Nyu-Cersi ştatının Nyuark şəhərində keçiriləcək

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı
11 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib
11 Aprel 19:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO
11 Aprel 23:04
Gimnastika

Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO

Tamblinq üzrə komanda finalı başa çatıb
Azərbaycan batutçuları 2027-ci il Avropa Oyunlarına lisenziya qazanıblar – İDMAN.BİZ Portuqaliyadan
10 Aprel 23:24
Gimnastika

Azərbaycan batutçuları 2027-ci il Avropa Oyunlarına lisenziya qazanıblar – İDMAN.BİZ Portuqaliyadan - YENİLƏNİB + VİDEO

Yeniyetmə cütlüklər arasında final mərhələsi 12 apreldə keçiriləcək