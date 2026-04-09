9 Aprel 2026
“Xəyanətkar” deyiləm: Topuriyanın menecerindən Maxaçevlə bağlı açıqlama

Gürcü əsilli UFC çempionu İliya Topuriyanın meneceri Malki Kava rusiyalı döyüşçü İslam Maxaçevlə planlaşdırılan titul döyüşünün maliyyə səbəblərdən baş tutmaması ilə bağlı yayılan xəbərlərə aydınlıq gətirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, menecer sosial şəbəkə hesabında paylaşdığı videoda bu qarşılaşmanın UFC tarixinin ən böyük hadisəsi ola biləcəyini vurğulayıb. O, Topuriya tərəfinin qeyri-real məbləğlər tələb etməsi barədə Maxaçevin iddialarını rədd edib.

“İslam və İliya arasındakı döyüş UFC tarixinin ən böyük döyüşünə çevrilə bilərdi. Belə bir döyüşün ən yüksək qonorara layiq olduğunu düşünmürsünüz? Bu döyüş üçün yanlış məbləğ istəsəydim, axmaq olardım. Amma mən nə 100 milyon, nə də 50 milyon dollar istəməmişəm. Tələb etdiyim məbləğ olduqca ağlabatan və qəbul edilə bilən idi”, - deyə Kava bildirib.

Xatırladaq ki, İslam Maxaçev daha əvvəl verdiyi müsahibədə döyüşün məhz İliyanın “şişirdilmiş maliyyə tələbləri” üzündən ləğv olunduğunu və bu səbəbdən UFC-nin həmin təklifdən imtina etdiyini bildirmişdi.

Qeyd edək ki, İliya Topuriya iyunun 15-də ABŞ-nin Ağ Evində təşkil olunacaq tarixi "UFC Freedom 250" turnirinin əsas döyüşündə yüngül çəki dərəcəsində amerikalı Castin Qetji ilə qarşılaşacaq. Həmin gecənin digər mühüm döyüşü isə ağır çəki dərəcəsində Aleks Pereyra və Siril Qan arasında keçiriləcək.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ağ Evdə UFC tədbirini təxirə sala biləcək səbəb açıqlanıb
08:14
MMA

Ağ Evdə UFC tədbirini təxirə sala biləcək səbəb açıqlanıb

Tədbiri yalnız təbiət hadisəsi təxirə sala bilər
Dana Uayt Mahaçevin Topuriya ilə döyüşünün ləğv edilməsi ilə bağlı iddialarını təkzib edib
02:11
MMA

Dana Uayt Mahaçevin Topuriya ilə döyüşünün ləğv edilməsi ilə bağlı iddialarını təkzib edib

Mahaçev hazırda UFC-də 16 qələbə seriyasına malikdir
Rafael Fiziyev UFC reytinqinin ilk onluğundan “sıxışdırıldı” - İDMAN.BİZ-in İCMALI
8 Aprel 14:30
MMA

Rafael Fiziyev UFC reytinqinin ilk onluğundan “sıxışdırıldı” - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Siyahıda geriləmənin səbəbi braziliyalı döyüşçü Renato Moykanu olub
Həmzət Çimayev: “Miras yox, pul qazanıb yardım etmək önəmlidir”
8 Aprel 09:28
MMA

Həmzət Çimayev: “Miras yox, pul qazanıb yardım etmək önəmlidir”

UFC çempionu seldən əziyyət çəkən Dağıstana 100 tondan çox humanitar yardım göndərib
Ceyk Pol: “MMA zamanın sınağından çıxmadı”
8 Aprel 06:12
MMA

Ceyk Pol: “MMA zamanın sınağından çıxmadı”

Pol peşəkar debütünü 2020-ci ilin yanvar ayında edib
Həmzət Çimayev MMA-da karyerasını nə vaxt bitirəcəyini açıqlayıb
8 Aprel 04:13
MMA

Həmzət Çimayev MMA-da karyerasını nə vaxt bitirəcəyini açıqlayıb

Çeçen əsilli döyüşçünün rekorduna 15 qələbə daxildir

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir
6 Aprel 20:51
Futbol

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 7-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB
6 Aprel 22:38
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

Pley-in mərhələsinin ikinci oyunları aprelin 7-də yekunlaşacaq
“Sabah” “Araz-Naxçıvan” üzərində geridönüşlə qələbə qazanıb
7 Aprel 21:31
Futbol

“Sabah” “Araz-Naxçıvan” üzərində geridönüşlə qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç “Liv Bona Dea Arena”da keçirilib
A Seriyası: “Napoli” “Milan”ı məğlub edərək ikinci yerə yüksəlib
7 Aprel 00:49
Futbol

A Seriyası: “Napoli” “Milan”ı məğlub edərək ikinci yerə yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Napoli” 65 xalla İtaliya yüksək divizionunda ikinci yerdədir