Dana Uayt Mahaçevin Topuriya ilə döyüşünün ləğv edilməsi ilə bağlı iddialarını təkzib edib

UFC prezidenti Dana Uayt, İslam Mahaçevin İliya Topuriyanın böyük məbləğdə qonorar pul tələb etməsi səbəbindən Ağ Evdə onunla döyüşməkdən imtina etməsi ilə bağlı iddialarını təkzib edib.
Ağ Evdəki UFC tədbiri iyunun 14-də olacaq.
“Bu doğru deyil”, - Uayt deyib.
Mahaçev hazırda UFC-də 16 qələbə seriyasına malikdir. Ümumilikdə, onun 28 qələbəsi və bir məğlubiyyəti var. Rusiyalı son döyüşündə avstraliyalı Cek Della Maddalena ilə Nyu-Yorkda keçirilən UFC 322-də qarşılaşıb və döyüşü yekdil qərarla qazanıb.