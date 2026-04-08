Həmzət Çimayev: “Miras yox, pul qazanıb yardım etmək önəmlidir”

UFC çempionu Həmzət Çimayev idman irsi ilə bağlı deyil, daha çox qazanc əldə edib insanlara kömək etmək istəyi ilə bağlı səmimi etiraflar edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, döyüşçü sözlərini əməli ilə sübut edərək, güclü daşqınlardan ciddi ziyan çəkən Dağıstana böyük həcmdə humanitar yardım ünvanlayıb.
Çimayev fəlakət bölgələrinə yeddi yük maşınından ibarət ərzaq karvanı təşkil edib. Çatdırılan yüklərin ümumi çəkisi 100 tondan çoxdur. Yardım paketinə 60 ton un, 41 ton içməli su, 36 ton makaron məmulatları, 20 tondan çox şəkər, yarma, duz və ərinmiş yağ, həmçinin 1,5 tondan çox bitki yağı, 10 tondan çox şirə və süd daxil edilib.
Qeyd edək ki, idmançı karyerasındakı əsas hədəfinin gəlir əldə edərək ehtiyacı olanlara dəstək olmaq olduğunu vurğulayıb.