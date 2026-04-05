Ronda Rouzi: “Hesab edirəm ki, UFC rəqabət çatışmazlığından əziyyət çəkir”

UFC Şöhrət Zalı üzvü və qadınlar arasında keçmiş UFC çempionu Ronda Rouzi bir daha bu təşkilatı tənqid edib.
“MMA hazırda çətin bir dövrdədir; bu, çoxdan gözlənilən böyük dəyişikliklərin başlanğıcıdır. Ciddi şəkildə inanıram ki, UFC rəqabət çatışmazlığından əziyyət çəkir. UFC öz liqasının sənayedə dominantlıq etməsinə, sadəcə döyüşçülərə təkliflər verməsinə və onların “qəbul et ya da get, başqa nə edə bilərsən?” cavabına çox öyrəşib.
UFC əvvəllər döyüş idman növlərində pul qazanmağın ən yaxşı yolu idi. İndi isə MMA-da pul qazanmaq üçün ən pis yerə çevrilir. Əvvəllər sistem əleyhinə idi, amma indi sistemin bir hissəsinə çevrilib. Və mən həmişə bir növ anti-qancı olmuşam (gülür).
Məni səhv başa düşməyin, mən həmişə şirkətin sadiq işçisi olmuşam və buna görə çox minnətdaram, amma düşünürəm ki, UFC rəhbərliyi Danadan sükanı aldıqdan sonra tamamilə yolunu itirib.
Düşünürəm ki, onlara mövqelərinin qeyri-sabitliyini xatırlatmaq və etdikləri hər şeyə məna verən döyüşçüləri qiymətləndirməyə başlamaq lazımdır. Məncə, onlar bunu unutublar və mən onlara xatırlatmaq üçün buradayam”, - deyə MMA Fighting Rouzinin sözlərini sitat gətirir.