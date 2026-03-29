Tofiq Musayev UFC-dəki ilk qələbəsini şərh edib

Azərbaycanlı döyüşçü Tofiq Musayev ABŞ-nin Sietl şəhərində keçirilən turnirdə UFC-dəki ilk qələbəsini şərh edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, çilili İqnasio Bahamondes ilə qarşılaşmadan sonra Tofiq Musayev sosial şəbəkə hesabında maraqlı paylaşım edib.
Təmsilçimiz qələbəsini bu sözlərlə ifadə edib:
“Sənə inanmadıqları zaman, sən əksini sübut edirsən”.
Xatırladaq ki, Tofiq Musayev İqnasio Bahamondes üzərində hakimlərin yekdil qərarı ilə qələbə qazanaraq, dünyanın ən nüfuzlu döyüş təşkilatı olan UFC-də ilk uğuruna imza atıb.