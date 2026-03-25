AZ

Əfsanəvi UFC döyüşçüsü haqqında bioqrafik film çəkiləcək

MMA
Xəbərlər
25 Mart 2026 08:19
173
Nüfuzlu “Variety” nəşrinin məlumatına görə, kanadalı rejissor Tomas Soto yarımyüngül və orta çəkidə keçmiş UFC çempionu Jorj Sen-Pyer haqqında bioqrafik film çəkəcək.

İdman.Biz bildirir ki, layihə hazırda inkişaf mərhələsindədir, buraxılış tarixi və baş rolun ifaçısı hələ açıqlanmayıb.

Filmdə Sen-Pyerin Kvebekin kiçik Sen-İsidor şəhərindən UFC-nin zirvəsinə qədər olan yolu təsvir olunacaq.
“Bu komandanı tapanda aydın oldu ki, bunu yeni, yaradıcı şəkildə etmək istəyirik”, - “Variety” jurnalı Sen-Pyerdən sitat gətirib.

Kanadalı veteran döyüşçünün hazırda 44 yaşı var. Sen-Pyer sonuncu dəfə 2017-ci ilin noyabr ayında britaniyalı döyüşçü Maykl Bispinqi məğlub edib. Sen-Pyerin 28 MMA döyüşü var, bunlardan 26-sı qələbə (səkkiz nokaut da daxil olmaqla), ikisi isə məğlubiyyətlə nəticələnib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycanlı döyüşçünün rəqibi dəyişdi
24 Mart 14:48
MMA

Azərbaycanlı döyüşçünün rəqibi dəyişdi

Çopurov titul müdafiəsində braziliyalı Ramosla üz-üzə gələcək
Dana Uayt UFC döyüşçülərinə boks qadağası qoydu
24 Mart 11:47
MMA

Dana Uayt UFC döyüşçülərinə boks qadağası qoydu

Təşkilat rəhbəri “Zuffa Boxing” layihəsində iştirakın mümkün olmadığını açıqladı
UFC şərhçisi Evloyev - Volkanovski döyüşünün Ağ Evdə keçirilməsini təklif edib
23 Mart 11:20
MMA

UFC şərhçisi Evloyev - Volkanovski döyüşünün Ağ Evdə keçirilməsini təklif edib

Rusiyalı döyüşçü inamlı qələbə qazanıb
Nazim Sadıxovdan üzücü xəbər: UFC 327 turnirindən çəkildi - FOTO
22 Mart 10:09
MMA

Nazim Sadıxovdan üzücü xəbər: UFC 327 turnirindən çəkildi - FOTO

Azərbaycanlı döyüşçü zədə səbəbindən apreldə Mayamidə baş tutacaq döyüşdə iştirak edə bilməyəcək
Dastin Porye Həbib Nurməhəmmədova heyranlığını ifadə edib
21 Mart 16:45
MMA

Dastin Porye Həbib Nurməhəmmədova heyranlığını ifadə edib

ABŞ-li UFC döyüşçüsü Nurməhəmmədovun karyerasından təsirləndiyini açıqlayıb
Konor Makqreqorun 18 aylıq diskvalifikasiyası başa çatıb
21 Mart 03:25
MMA

Konor Makqreqorun 18 aylıq diskvalifikasiyası başa çatıb

2024-cü ildə Makqreqor üç dopinq testindən keçə bilməyib

Ən çox oxunanlar

Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Mart 19:25
Cüdo

Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan cüdoçusu bürünc medal uğrunda həlledici görüşdə məğlubiyyətlə üzləşib
Seriya A: “İnter”dən növbəti xal itkisi - YENİLƏNİB + VİDEO
23 Mart 01:55
Futbol

Seriya A: “İnter”dən növbəti xal itkisi - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda ardıcıl üçüncü oyunda qələbə qazana bilməyiblər
“Azərbaycanlı məşqçilər tənbəldirlər” - Şahin Çatmanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO
23 Mart 16:39
Voleybol

“Azərbaycanlı məşqçilər tənbəldirlər” - Şahin Çatmanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO

“Gənclər” və U-18 millisinin baş məşqçisi yerli voleybolun problemlərindən danışdı
Dieqo Simeonedən dürüst etiraf - VİDEO
23 Mart 06:24
Futbol

Dieqo Simeonedən dürüst etiraf - VİDEO

“Atletiko”nun baş məşqçisi Madrid derbisindəki məğlubiyyəti öz səhvlərində görüb