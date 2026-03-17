İan Qarri İslam Mahaçevi onunla döyüşməkdən yayınmaqda günahlandırıb

UFC reytinqində ikinci olan yarımorta çəkidə çempion, irlandiyalı İan Qarri, 34 yaşlı UFC çempionu, rusiyalı İslam Mahaçevin zədələndiyinə inanmadığını söyləyib.
İdman.Biz bildirir ki, Qarri Mahaçevin onunla döyüşməkdən yayındığına işarə edib.
“Mən də [Mahaçevin əlini zədələdiyini] eşitdim, amma buna inanmıram. Nəyə inanacağımı bilmirəm. İslamın Ceklə son döyüşündə əlini zədələdiyini təsəvvür edə bilmirəm - bəlkə də bu, at sürərkən baş verib? Düşünürəm ki, bunlar sadəcə bəhanələrdir. Onunla bağlı hər şey mənə İslamın mənimlə döyüşmək istəmədiyini deyir. O, bütün çempionların kəmər qazandıqda etdiyini edir”, - deyə Qarri bildirib.
22 noyabrda Qətərdə keçirilən UFC tədbirində Yan Qarri son döyüşündə Fələstin əsilli amerikalı Belal Məhəmməd üzərində yekdil qərarla qalib gəlib.