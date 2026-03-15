Fransis Nqannu: “Mən hələ MMA ilə bitirməmişəm”

Kamerunlu keçmiş UFC ağır çəkidə çempion Fransis Nqannu döyüş idman növlərində tezliklə karyerasını bitirmək niyyətində olmadığını bildirib.
“Hələ (MMA ilə) bitməmişəm. “Karyeramın bu mərhələsində” demək nə deməkdir? MMA hələ də xoşuma gəlir. Həmişəkindən daha yaxşı formadayam. Son doqquz aydır ki, sadəcə xoşladığım üçün hər gün idman zalına gedirəm. İndilik bu, mənim tam ştatlı işimdir. Əlbəttə ki, başqa şeylərlə də məşğulam, amma bu, mənim tam ştatlı işimdir. Sadəcə oyanıram, məmnuniyyətlə idman zalına gedirəm, istədiyimi edirəm və sonra döyüş imkanım olub-olmadığını görürəm.
Bu həm də azad insan olmağın imtiyazıdır. Çıxırsan, sevdiyin işi görürsən və sonra döyüşmək imkanı yaranarsa, onu edirsən. Əgər bu mümkün deyilsə, öz işini görürsən, dolanışığını təmin edirsən və irəliləməyə davam edirsən.
Bir şeyi istədiyin üçün, sevdiyin üçün etmək yaxşıdır. Düşünürəm ki, döyüşün əsl əyləncəsi məhz o zaman başlayır. Özünüzü məcburi hiss etmirsiniz, döyüşməyə məcbur deyilsiniz; döyüşmək istəyirsiniz. İstədiyiniz zaman döyüşmək daha yaxşıdır və mən hazırda məhz belə vəziyyətdəyəm”, - Nqannu deyib.