AZ

Tramp Ağ Evin UFC turnirinə hazırlığa nə vaxt başlayacağınə deyib

Xəbərlər
2 May 2026 00:34
215
Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Tramp 2026-cı ilin yayında keçiriləcək Ultimate Fighting Championship (UFC) turnirinə hazırlıqlar barədə danışıb.

“Arenanın tikintisinə gələn həftə başlanacaq. Turniri təxminən 5000 nəfər izləyə biləcək. Daha 100.000 nəfər Ağ Evin ərazisində yerləşdiriləcək. Bu, tamamilə pulsuzdur. Möhtəşəm olacaq”, - deyə MMAJunkie Trampdan sitat gətirib.

Turnir 15 iyun gecəsi baş tutacaq. Kard-şou:

İliya Topuriya (İspaniya) - Castin Qetji (ABŞ) - yüngül çəki titul uğrunda;
Aleks Pereyra (Braziliya) - Siril Qan (Fransa) - aralıq ağır çəki titul uğrunda;
Şon O'Malli (ABŞ) - Aymann Zahabi (Kanada) - yüngül çəki;
Maurisio Ruffi (Braziliya) - Maykl Çandler (ABŞ) - yüngül çəki;
Bo Nikal (ABŞ) - Kayl Dokas (ABŞ) - orta çəki;
Dieqo Lopes (Braziliya) vs. Stiv Qarsiya (ABŞ) — yüngül çəkidə;
Coş Hokitt (ABŞ) vs. Derrik Lyuis (ABŞ) — ağır çəkidə.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Rauntri Çimayevin yarımağır çəkiyə keçməsindən qorxur
1 May 23:08
MMA

Rauntri Çimayevin yarımağır çəkiyə keçməsindən qorxur

Amerikalı qeyd edib ki, Çimayevin ustalıq səviyyəsini onunla məşq edərkən yaxşı bilir
Topuriya: “Ağ Evdə fərqli bir İliya görəcəksiniz”
1 May 22:06
MMA

Topuriya: “Ağ Evdə fərqli bir İliya görəcəksiniz”

İspan-gürcü idmançısı peşəkar qarışıq döyüş sənətlərində debütünü 2015-ci ilin aprelində edib
Çarlz Oliveyra karyerası ilə bağlı son qərarını verib
1 May 12:45
MMA

Çarlz Oliveyra karyerası ilə bağlı son qərarını verib

Braziliyalı döyüşçü 40 yaşına qədər döyüşə bilər
İlya Topuriya peşəkar boksa keçmək istəyir
30 Aprel 14:41
MMA

İlya Topuriya peşəkar boksa keçmək istəyir

Ceyk Pol artıq UFC çempionuna söz atıb
Maxaçev Topuriya ilə döyüşün niyə baş tutmadığını açıqladı
30 Aprel 12:43
MMA

Maxaçev Topuriya ilə döyüşün niyə baş tutmadığını açıqladı

UFC çempionu Ağ Ev turniri ilə bağlı detalları bölüşdü
Rafael Fiziyevin Bakıdakı UFC turnirində rəqibi məlum olub - FOTO/VİDEO
29 Aprel 22:39
MMA

Rafael Fiziyevin Bakıdakı UFC turnirində rəqibi məlum olub - FOTO/VİDEO

Azərbaycanlı döyüşçü iyunun 27-də meksikalı idmançı ilə qarşılaşacaq

Ən çox oxunanlar

Çempionlar Liqası: “Atletiko“ - “Arsenal” qarşılaşması heç-heçə bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO
30 Aprel 01:00
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Atletiko“ - “Arsenal” qarşılaşması heç-heçə bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Gyökeres ilk hissədə penaltidən fərqlənib
“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu
30 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Xallarının sayını 47-yə çatdıran “Neftçi” dördüncü pilləyə yüksəlib
Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb
30 Aprel 23:52
Gimnastika

Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa Kubokuna mayın 3-də yekun vurulacaq
Azərbaycan basketbolunda final həyəcanı: “Sabah” seriyaya qələbə ilə başlayıb - YENİLƏNİB
29 Aprel 21:37
Basketbol

Azərbaycan basketbolunda final həyəcanı: “Sabah” seriyaya qələbə ilə başlayıb - YENİLƏNİB

İlk oyunda “Abşeron Lions”ı üstələyən Bakı təmsilçisi çempionluq yolunda önə keçib