Tramp Ağ Evin UFC turnirinə hazırlığa nə vaxt başlayacağınə deyib

Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Tramp 2026-cı ilin yayında keçiriləcək Ultimate Fighting Championship (UFC) turnirinə hazırlıqlar barədə danışıb.
“Arenanın tikintisinə gələn həftə başlanacaq. Turniri təxminən 5000 nəfər izləyə biləcək. Daha 100.000 nəfər Ağ Evin ərazisində yerləşdiriləcək. Bu, tamamilə pulsuzdur. Möhtəşəm olacaq”, - deyə MMAJunkie Trampdan sitat gətirib.
Turnir 15 iyun gecəsi baş tutacaq. Kard-şou:
İliya Topuriya (İspaniya) - Castin Qetji (ABŞ) - yüngül çəki titul uğrunda;
Aleks Pereyra (Braziliya) - Siril Qan (Fransa) - aralıq ağır çəki titul uğrunda;
Şon O'Malli (ABŞ) - Aymann Zahabi (Kanada) - yüngül çəki;
Maurisio Ruffi (Braziliya) - Maykl Çandler (ABŞ) - yüngül çəki;
Bo Nikal (ABŞ) - Kayl Dokas (ABŞ) - orta çəki;
Dieqo Lopes (Braziliya) vs. Stiv Qarsiya (ABŞ) — yüngül çəkidə;
Coş Hokitt (ABŞ) vs. Derrik Lyuis (ABŞ) — ağır çəkidə.