Rauntri Çimayevin yarımağır çəkiyə keçməsindən qorxur

Amerikalı UFC döyüşçüsü Xəlil Rauntri Həmzət Çimayevin yarımağır çəkiyə keçməsi ilə bağlı şərh verib.
İdman.Biz-in MMA Junkie-yə istinadən verdiyi məlumata görə, Rauntri Çimayevin çəki dərəcəsində irəliləmək marağına ikili yanaşdığını etiraf edib. O bildirib ki, belə bir rəqibin diviziona əlavə edilməsi potensial rəqibləri sevindirəcək bir şey deyil.
“Həmzətin yarımağır çəkiyə keçməkdə maraqlı olduğu xəbərini ilk dəfə eşidəndə, düzünü desəm, bir az əsəbiləşdim. Həmzət kimi bir oğlanın sizin divizionunuza gəlib potensial rəqib ola biləcəyi fikri məni sevindirmir”, - Rauntri deyib.
Amerikalı qeyd edib ki, Çimayevin ustalıq səviyyəsini onunla məşq edərkən yaxşı bilir. “Bu oğlanla məşq edərkən onun dünyanın ən yaxşısı olduğunu başa düşürsən. Bu çox çətindir. Hər cəhətdən – ayaq üstə, güləş baxımından çətindir. Heç kimin Həmzətlə asan raundu olmur. Hansı çəki dərəcəsində və ya ölçüdə olması vacib deyil”, - deyə o əlavə edib.
Rauntri vurğulayıb ki, Çimayevin yarımağır çəkiyə yüksəlməsi bütün divizion üçün ciddi problem yarada bilər. “Əgər o, həqiqətən də yüksələrsə, hamımız məhv olarıq”, - deyə döyüşçü bildirib.