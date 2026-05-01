1 May 2026
Topuriya: “Ağ Evdə fərqli bir İliya görəcəksiniz”

1 May 2026 22:06
Hazırkı UFC yüngül çəki çempionu İliya Topuria bildirib ki, amerikalı Castin Qetji ilə qarşıdakı döyüşünə xüsusi münasibət və azarkeşlərə yeni “El Matador” göstərməyə hazırlıqla yanaşır.

İdman.Biz bildirir ki, Ağ Evdə UFC tədbiri iyunun 14-də olacaq.

“Həyatımda ilk dəfə həyatımın orada baş verənlərdən asılı olmadığı səkkizbucaqlıya addımlayacağam. Mənə nə mənim, nə də uşaqlarımın heç nəyə ehtiyac duymayacağına zəmanət verən sabitlik verdiyi üçün Tanrıya şükür. Ağ Evdə fərqli bir İlia görəcəksiniz. Bu sənətdən həqiqətən zövq alan birini”, - “Heavy” Topuriyanın sözlərini sitat gətirib.

İspan-gürcü idmançısı peşəkar qarışıq döyüş sənətlərində debütünü 2015-ci ilin aprelində edib. O, Şimali Amerika MMA liqasında 2020-ci ilin oktyabrında yarışmağa başlayıb.

